El Celta Fortuna reta el fortín romano del Mérida

Con la llegada de Rui Gómes esta semana se ha completado la plantilla del Mérida y toda está a disposición de su entrenador, Fran Beltrán, tal y como indicaba el propio técnico en la previa a su enfrentamiento de este sábado (18.30 horas) ante el Celta Fortuna en el Romano José Fouto.

Cuestionándole sobre el futbolista portugués, Beltrán afirmaba que «no ha venido mal, de hecho, he tenido una reunión justo antes de subir con el preparador físico y los datos y las demandas que está cubriendo son buenas». El jugador va a entrar en la convocatoria, podría participar algunos minutos, aunque el técnico le da dos o tres semanas para estar al cien por cien.

Beltrán hizo una descripción detallada de su nuevo pupilo: «Ahora mismo estamos jugando con tres jugadores por detrás del punta. Habitualmente. Él ha jugado en las tres posiciones de ataque y se suele sentir más cómodo cuando empieza por fuera. Si juega por la derecha, es un perfil parecido al de Doncel, tiene capacidad para conducir hacia adentro y es muy buen finalizador. Es preciso en el último pase. Cuando juega por izquierda es un jugador muy potente, con lo cual si crecemos también en la ocupación de áreas y llegamos con gente a rematar, tenemos un pie natural con calidad». En resumen, «es un jugador de jugar por detrás del punta, ya sea por fuera o por dentro y en esas posiciones puede haber cierta rotación y yo creo que ganamos en calidad».

. / EP

Aunque hasta esta semana no ha podido trabajar con el plantel al completo, «desde que se han ido sumando jugadores tampoco nos podemos quejar, siempre he tenido 20 o 21 jugadores a mi disposición, hemos podido ir adaptándonos con los chicos de la cantera».

A pesar de tener todas las alternativas posibles para el once que ponga en liza ante el filial celtista, lo cierto es que se prevén pocos cambios.

Con respecto al rival, indicaba que «es el filial con una identidad más definida que trata de seguir un poco las pautas que sigue Claudio Giráldez, que ya estaba en el Celta Fortuna en su momento hasta que subió al primer equipo». Lo desgranaba afirmando que es «un equipo que normalmente defiende con línea de tres con carrileros agresivos que tiene la capacidad para emparejarse cuando tratas de iniciar y salir combinando, y luego un equipo que trata de dominar, normalmente con cuatro jugadores dentro, a veces con tres jugadores dentro y dos puntas, nos esperamos las dos posibilidades, carrileros por fuera, uno más lateral, uno más extremo. No creo que ellos vayan a cambiar en demasía por venir al Romano o por jugar contra nosotros». Con todos estos ingredientes, a pesar de que el equipo gallego solo ha conseguido un punto, «va a ser un equipo que debería estar también en la parte alta de la tabla».

El técnico vigués, Fredi Álvarez tiene las bajas por lesión de Vicente, Kike Ribes, y las dudas de Jaime Vázquez y N´Diaye, este último por cuestiones burocráticas.

Problemas para entrenar

Más allá del encuentro de este sábado, el equipo emeritense tiene un problema con los campos de entrenamientos, porque el Romano debe resembrarse y el de los Campos de la Federación todavía no está terminado. En este sentido, Beltrán quiso quitarle hierro al asunto al afirmar que «el domingo entrenaremos aquí -en el estadio- y luego, en las circunstancias en las que estamos, tenemos que ver qué es lo mejor para todos nosotros». Volvió a repetir, tal y como hizo en otra comparecencia anterior, que «en todo esto hay una parte que es consecuencia de que el club quiere crecer y por tanto no es fácil, porque nunca se ha hecho el entrenar todo el año en césped natural». El técnico dejó claro que entrenar en césped artificial «no se contempla» y que esta circunstancia «nunca la utilizaré como una excusa», concluyendo que «somos bastante privilegiados, entrenando en el Romano, jugando en el Romano, un césped natural, con un campo y una afición de locos, con lo cual nosotros estamos bien».

