Cobos (por fin) tiene a todos disponibles en el Cacereño

«Salvo contratiempo en el entrenamiento de este sábado», palabra de entrenador, Julio Cobos tendrá a todos sus jugadores disponibles para el encuentro de este domingo en el atípico debut como local del Cacereño en Primera Federación. Con la recuperación de Iker San Vicente, Sanvi, serán 22 futbolistas del decano extremeño que se monten en el autobús para viajar hasta Almendralejo, donde el CPC recibirá al Arenteiro.

A la tercera fue la vencida. Después de viajar a Pontevedra y Getxo algunas ausencias, en el tercer encuentro de liga Cobos tendrá a todo su plantel a su disposición. «Están todos y van todos citados», decía en sala de prensa Cobos este viernes. Y, si se atiende a las palabras que dijo en el mismo escenario una semana antes, también están todos para jugar («el que viaja es porque está listo», aseguraba entonces).

En la primera jornada, en la visita al Pontevedra, faltaron Sanvi y Javi Barrio. En la segunda, cuando el CPC se midió al Arenas Club, se recuperó Barrio, aunque no jugó, y se sumaron a la convocatoria Diego Guti y Rubén Valdera, estos dos fichados entre un encuentro y otro. El primero disfrutó de algunos minutos, pocos, seis; mientras que el segundo vio todo el partido desde el banquillo.

En total son cinco los jugadores del Cacereño que aún no se han estrenado este curso: Sanvi, Barrio, Valdera, Morales y el portero Iván Martínez, que se está encontrando un duro competidor en Diego Nieves, quizás de los mejores del conjunto verde en este arranque de liga. «Tenemos dos grandes porteros, muy buenos para la categoría», ha afirmado Cobos este viernes. «Esta es una categoría en la que sí tienes que tener dos porteros de garantías y nosotros los tenemos».

En cuanto al desplazamiento de aficionados del CPC al Francisco de la Hera de Almendralejo el domingo, los autobuses, una decena, saldrán a las 12.00 horas desde la avenida de Portugal y el club recuerda que los que se hayan apuntado deben mostrar tanto el DNI como el abono de la temporada.

Por otro lado, el Cacereño ya tienen día y hora para el partido de la jornada 5, en la que visitará al Barakaldo. Ese encuentro se jugará el sábado 27 a las 14.00 horas.

