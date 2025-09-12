La Crono Asperillas se disputa este sábado con máximo de inscritos

Este sábado Casas del Castañar, en el Valle del Jerte, se viste de gala para volver a situar a las carreras por montaña de Extremadura en el panorama nacional de este deporte. Tras un verano caluroso, y especialmente duro por los incendios en el Valle del Jerte, la Sierra de San Bernabé ya luce sus mejores galas para dar la bienvenida a los más de 150 participantes que se darán cita en la XVI CxM Crono Asperillas. Además, este año nuevamente acoge el Cto de Extremadura de Carreras por Montaña en categorías Infantil, Cadete y Juvenil. Los mejores corredores de entre 13 y 18 años tratarán de alzarse con el cetro regional de esta modalidad.

Como viene siendo habitual en ediciones previas, habrá dos distancias: mini crono (5,5 kilómetros), y la prueba reina, crono Asperillas (14,5). También destaca la participación en la categoría de equipos o parejas, en la que dos participantes deben completar el recorrido siempre juntos.

Nombres propios

Un año más, la prueba ha agotado los dorsales disponibles y serán más de 150 deportistas los que se enfrenten a este reto en sus diferentes modalidades. Entre los favoritos, el jerteño Álvaro García (Club Deportivo Jerte) parte como principal favorito, pero además otros como Fran Juanals (Extremadura Trail), David Puertas (independiente) o Raúl Montaño (Club Deportivo Montaña El Castellar).

Por su parte las chicas, las favoritas se reparten entre varias, la placentina y actual campeona Carla Obregón (Team Isla Sport) disputará nuevamente la victoria junto a su compañera, la también placentina Elisabeth Vaquero (Team Isla Sport), a las que se añaden también fuertes rivales como Laura Moyano (Picota Trail), Esther Pizarro o Beatriz Alonso.

Al finalizar se celebrarán también las carreras infantiles para los menores de 12 años y la tradicional comida.