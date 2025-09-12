Ensayo de barniz oficial para el Cáceres Patrimonio

Tras su amistoso ante el Sporting de Portugal, el Cáceres Patrimonio juega este sábado su segundo partido de la pretemporada. La cita ante el Spanish Basketball Academy (20.00 horas, Multiusos) tiene un doble cariz: por un lado es oficial porque pertenece a la Copa España, pero también está enfocado a preparar la nueva temporada en la SegundaFEB.

El rival es la versión senior de uno de esos centros de formación que tanto proliferan en los últimos años y se estrena en la tercera categoría nacional ahora. Su sede está en Alcorcón y predominan en su plantilla los jóvenes extranjeros.

Se cree que puede ser una buena oportunidad para evaluar el nivel actual del Cáceres, cuya amplia derrota ante el Sporting no sorprendió a nadie. «Nos pilló un poco cortos de preparación», reconoció este viernes Carbajal. Ahora se cree que será diferente.

«Estamos contentos con el grupo, con los jugadores que han venido. Han llegado todos en buen estado y seguimos trabajando para irnos poniendo a punto, como habíamos planificado», aseveró el técnico, que se mostró satisfecho con el cambio de formato de una Copa España que cumple su segunda edición.

Los equipos de Primera y Segunda FEB no se mezclan hasta la fase de cruces.«Se ha mejorado un poquito el planteamiento», señaló. «Es más atractivo porque por fechas te coincide en pretemporada y competir contra equipos de tu categoría te viene muy bien, pero también son partidos que te estás jugando clasificarte y recibir a partido único a un equipo de más arribar», añadió.

Carbajal elogió la «energía» que está viendo en los entrenamientos de «es un equipo muy entrenable y que pone ambición».

El regreso de Albert Lafuente

En principio estarán todos sus jugadores de primera plantilla con la excepción permanente de Erikas Kalinicenko, cuya recuperación de su grave lesión de rodilla «va muy bien, haciendo un trabajo brutal». La plantilla está completando con piezas de los vinculados San Antonio y Sportmaking.

El club hizo comparecer a Albert Lafuente para apoyar las palabras de Carbajal. «Está siendo una pretemporada con mucho ritmo y carga física, pero como cualquier otra», indicó el base. «Somos un equipo nuevo y el objetivo de estas dos primeras semanas es ir conociéndose en pista y estar físicamente bien», agregó.

En su caso será una cita con un añadido especial, ya que volverá a vestir la camiseta del Cáceres en el Multiusos dos años y medio después de hacerlo por última vez, en la temporada 2022-23. «Tengo muchas ganas. Ya sé lo que se siente de jugar como local, lo que siente la gente de aquí respecto al baloncesto y cómo apoya cuando el equipo da el cien por cien. Para mí es un reto a nivel personal», declaró, convencido de que Nico Marina, su compañero de posición, «tiene que ser él mismo y puede ayudarnos mucho».

