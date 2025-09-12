Baloncesto. Liga Femenina 2
El Miralvalle, ante Sevilla y Zamora en su triangular
El Hierros Díaz Extremadura Miralvalle disputa este fin de semana un torneo que organiza en Plasencia, el Triangular Pasión Basket. Sus invitados son el Recoletas Zamora y el Baloncesto Sevilla, que se enfrentarán en su inauguración este sábado a partir de las 13.00 horas.
Por la tarde, las andaluzas serán el rival del Miralvalle desde las 19.00. Yya el domingo, las locales cerrarán la competición a las 13.00 ante el Recoletas Zamora.
Se trata de una exigente prueba para el Miralvalle frente a dos rivales deLiga Femenina Challenge y que además llegarán con dos personas muy importantes en la historia del club placentino: el Zamora lo entrena ‘Rula’ Pérez y en Sevilla juega Alicia Morales.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Los tontos del perrito
- Plasencia, Navalmoral, Coria y Trujillo reclaman que se mantengan los exámenes teóricos de conducir en sus aulas
- El pueblo de Cáceres con siete niños en el colegio que da 500 euros a cada alumno
- Tiran un coche por un barranco en Cáceres para simular un accidente y estafar 36.000 euros a la compañía de seguros
- Todo Cáceres deberá resintonizar su tele al trasladar la antena de la Torre del Reloj
- Nueve niños se caen de una plataforma en Plasencia y dos son trasladados al Hospital
- Los ganaderos extremeños afirman que las consecuencias de los aranceles de China no serán tan 'graves
- A juicio por desmantelar la cuenta bancaria de una familiar enferma a la que cuidaban en Cáceres