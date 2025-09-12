El Miralvalle, ante Sevilla y Zamora en su triangular

El Hierros Díaz Extremadura Miralvalle disputa este fin de semana un torneo que organiza en Plasencia, el Triangular Pasión Basket. Sus invitados son el Recoletas Zamora y el Baloncesto Sevilla, que se enfrentarán en su inauguración este sábado a partir de las 13.00 horas.

Por la tarde, las andaluzas serán el rival del Miralvalle desde las 19.00. Yya el domingo, las locales cerrarán la competición a las 13.00 ante el Recoletas Zamora.

Se trata de una exigente prueba para el Miralvalle frente a dos rivales deLiga Femenina Challenge y que además llegarán con dos personas muy importantes en la historia del club placentino: el Zamora lo entrena ‘Rula’ Pérez y en Sevilla juega Alicia Morales.