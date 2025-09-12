Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Baloncesto. Liga Femenina 2

El Miralvalle, ante Sevilla y Zamora en su triangular

Entrenamiento del Miralvalle esta pretemporada.

Entrenamiento del Miralvalle esta pretemporada. / CP MIRALVALLE

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Plasencia

El Hierros Díaz Extremadura Miralvalle disputa este fin de semana un torneo que organiza en Plasencia, el Triangular Pasión Basket. Sus invitados son el Recoletas Zamora y el Baloncesto Sevilla, que se enfrentarán en su inauguración este sábado a partir de las 13.00 horas.

Por la tarde, las andaluzas serán el rival del Miralvalle desde las 19.00. Yya el domingo, las locales cerrarán la competición a las 13.00 ante el Recoletas Zamora.

Noticias relacionadas y más

Se trata de una exigente prueba para el Miralvalle frente a dos rivales deLiga Femenina Challenge y que además llegarán con dos personas muy importantes en la historia del club placentino: el Zamora lo entrena ‘Rula’ Pérez y en Sevilla juega Alicia Morales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents