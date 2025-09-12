El Al-Qázeres más portugués se enfrenta al Quinta dos Lombos

La tarde baloncestística de este sábado en el Multiusos Ciudad de Cáceres la abrirá el Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura, que se enfrentará a partir de las 17.00 al Quinta dos Lombos en el Trofeo Internacional Cáceres Ciudad Europea del Deporte.

El conjunto de Jesús Sánchez, que el pasado fin de semana superó al Móstoles con extrema facilidad (57-98), espera una mayor oposición del conjunto luso para seguir cogiendo sensaciones de cara al inicio liguero. Precisamente el Al-Qázeres tendrá mucho sabor luso esta temporada, ya que a la renovada Josephine Filipe se han unido las incorporaciones de las exteriores Raquel Laneiro eInés Ramos.