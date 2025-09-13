El Cacereño, a por su primer triunfo en una ‘casa prestada’

El Cacereño afronta este domingo (16.00 horas) su primer encuentro como local en la Primera Federación, aunque no podrá hacerlo en su casa. Las obras de mejora del césped y de otras instalaciones en el Príncipe Felipe obligan al conjunto verde a desplazarse hasta el Francisco de la Hera de Almendralejo para recibir al Arenteiro, en la tercera jornada del grupo 1. Un estreno en falso, con sabor a provisionalidad (aunque tampoco es seguro que ante el Mérida se pueda jugar en casa), pero en el que los de Julio Cobos tratarán de firmar su primera victoria en la categoría.

El club ha hecho un esfuerzo importante para que el equipo se sienta arropado. Fletará hasta diez autobuses gratuitos para que los aficionados cacereños viajen a Almendralejo y acompañen al conjunto, mientras que los abonados del Extremadura también podrán acceder al estadio. Será, en cierto modo, un día de fútbol de hermandad extremeña en un escenario histórico para el deporte regional.

El traslado tiene un trasfondo inevitablemente simbólico. El Cacereño soñaba con inaugurar la nueva etapa en la categoría de bronce en su feudo del Príncipe Felipe, pero la realidad ha sido otra. Los plazos de las obras no han permitido cumplir ese deseo y el equipo tendrá que seguir siendo nómada, al menos por ahora. Cobos lo tiene claro: «Nosotros queríamos inaugurar esta categoría en nuestro estadio delante de nuestra afición, pero no puede ser. No es ninguna excusa. Hay que jugar en Almendralejo y ya está».

. / EP

Sensaciones positivas

En lo deportivo, el Cacereño llega con dos empates en las dos primeras jornadas. El equipo ha mostrado buenas sensaciones, pero también margen de mejora. «En el primer partido tuvimos la ocasión de ponernos 0-2 y no lo conseguimos. En el segundo, pese a encajar justo antes del descanso, ajustamos y fuimos superiores en la segunda mitad. Han sido dos partidos trabajados en los que el resultado justo han sido los empates», analiza el técnico.

El mayor déficit, según Cobos, ha estado en el aspecto defensivo: «No nos pueden pitar un penalti en cada partido ni podemos recibir tres goles en dos jornadas. Ofensivamente estamos funcionando bien, pero atrás debemos dar un paso adelante». En ataque, en cambio, el técnico se muestra satisfecho con la verticalidad y la ambición del equipo: «A mí me gustan los equipos que atacan la portería contraria, y eso es lo que vamos a intentar siempre».

La plantilla está al completo para este duelo. Cobos confirmó que todos los jugadores están disponibles y citados. El objetivo no es otro que lograr ese primer triunfo que refrende el trabajo de las primeras semanas y dé confianza al grupo. «Los equipos buenos son los que se saben adaptar a las circunstancias, y nosotros lo estamos haciendo. Vamos a ir madurando seguro y tenemos margen de mejora con el paso de las jornadas».

El rival, un bloque equilibrado

El Arenteiro llega con un balance de una derrota y una victoria en las dos primeras fechas. Cobos no escatima elogios hacia el rival: «Es un equipo muy equilibrado, con jugadores experimentados que han jugado en categorías superiores y jóvenes cedidos de filiales como el Betis. Tiene calidad, pausa, sabe tener el balón y ataca bien por fuera. Será un partido de detalles».

El técnico del Cacereño insiste en que su equipo debe mantener la concentración durante los 90 minutos: «Que ganes o no un partido va a depender mucho del acierto y de que no te hagan gol. Los detalles van a ser importantes».

Por parte visitante, Jesús Arribas, entrenador del Arenteiro, también anticipa un encuentro exigente: «Nos enfrentamos a un equipo agresivo, peligroso con el balón y en las transiciones, con un bloque trabajador y rápido. Al no jugar en su campo, las cosas pueden cambiar, pero lo cierto es que tenemos que darlo todo para lograr el objetivo».

El Arenteiro llega con planes de juego alternativos y la intención de penalizar cualquier error rival: «Esperamos dar la mejor imagen posible para lograr una victoria que nos aportaría mucho», concluyó Arribas. Ahora espera el Francisco de la Hera.

