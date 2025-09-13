El Cáceres sabe sufrir para amarrar el triunfo

79 - CÁCERES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD: Patrick Mendes (7), Álvaro Palazuelos(11), Wildens Leveque (17), Alex Mazaira (12), Albert Lafuente (12) -cinco inicial- DJ Foreman (14), Juan Santos (2), Matteo Strikker (6), Nico Marina (0). 74 - SPANISH BASKETBALL ACADEMY: Eduard Arques (10), Jaan Puidet (10), Alberto Moreno (15), Dorde Simeunovic (19), Rafael García (2) -cinco inicial- Ortega (3), Teodor Trifunov (0), Souleymane Traore (5), Jesús Santano (2), Luka Savikjevikj (8). MARCADOR POR CUARTOS: 19-23, 39-37 (descanso), 56-57 y 79-74 (final). ÁRBITROS: Raúl Aguilera y Saúl Pérez. INCIDENCIAS: Primera jornada de la Copa España (grupo G). Partido disputado en el Multiusos Ciudad de Cáceres.

Ganó el Cáceres Patrimonio de la Humanidad su primer partido de la fase de grupos de laCopa España, pero más allá del resultado ante el Spanish Basketball Academy (79-74), lo mejor fue el carácter que mostró el equipo. Supo sobreponerse a un día con poco acierto en los lanzamientos triples -y eso en el baloncesto de hoy en día hace mucho daño- y, yendo por detrás en el marcador durante la mayor parte de los minutos, mantuvo la calma y las fuerzas para darle la vuelta en el momento clave.

Como todo en pretemporada, no es que importase mucho o poco ganar. Están bien las victorias porque alientan el trabajo diario, pero es obvio que lo que cuenta es la liga. Esta Copa España, de formato mejorado, ofrece la pátina de oficialidad encuentros que al fin y al cabo son de preparación.

Recibir al Spanish Basketball Academy, un proyecto con sede en Alcorcón nuevo en Segunda FEB, iba a ser una buena piedra de toque. Sin embargo, los nervios, que se expresaban sobre todo en el tiro, no dejaron a los verdes -de negro hay poco o nada en las nuevas camisetas- empezar bien. 4-16 era el marcador a los cinco minutos, algo poco alentador que se corrigió paulatinamente adelantarse al descanso con un triplazo de DJForeman (39-37). Él y Wildens Leveque dejaron entrever una dupla interior muy poderosa.

Quedaba bastante por sudar, sí. Con un juego bastante trabado, el conjunto de Jacinto Carbajal no logró aprovechar esa corriente a favor y se vio abocado a encarar el último cuarto por detrás (56-57).

Nico Marina. / Jorge Valiente

La emoción

El escenario se puso complicado, entrándose en los últimos minutos con un inquietante 65-70. Fue entonces cuando la defensa cacereña aumentó uno o varios grados su intensidad para dejar sin respuesta al Spanish Basketball Academy, que falló varias posesiones en ese momento determinante.

Por el contrario, Leveque se echó definitivamente el equipo a la espalda, no pudiendo ser frenado por los pívots rivales y cambiando así totalmente la resolución del choque. Albert Lafuente, desde la línea de tiros libres, sentenció un triunfo necesario para un club sediento de alegrías. Y el próximo miércoles, el Torneo Cáceres Patrimonio ante el Morón.

