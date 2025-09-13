Cae un Mérida de dos caras ante el Celta Fortuna

2- AD MÉRIDA: Adrián, Pipe, Gaizka Martinez, Javi Lancho (Javi Domínguez, min.60), Vergés, Víctor Corral (Artola, min.60), Martín Solar (Rodrigo, min.87), Carlos Doncel (Javi Areso, min.60), Chiqui (Capi, min.77), Raúl Beneit y Álvaro García. 4 - CELTA FORTUNA: Coke, Anxo, Meixus, Joel López, Gavian (Luis Bilbao, min.66), Angelito (Ianistarra, min.93), Burcio, Carpe (Marín, min.77), Hugo, Óscar Marcos (Milla, min.63) y Somuah (Antanon, min.77). GOLES: 0-1, Hugo, min.14; 0-2 Hugo, min.55; 0-3 Somuah, min. 63; 1-3 Álvaro García, min.69; 2-3 Álvaro García, min.86; 2-4 Hugo, min.102. ÁRBITRO: José Antonio Palomares. Amonestó a los locales Javi Lancho y Víctor Corral, y a los visitantes Óscar Marcos, Gavian, Anxo, Angelito, y Marín. INCIDENCIAS: Estadio Romano José Fouto. 3.261 espectadores.

Se acabó la feria en Mérida y parece que la noria se ha quedado instalada en el Romano José Fouto a tenor del partido que protagonizaron emeritenses y el Celta Fortuna con un 2-4 final para el filial vigués.

Al igual que en las dos jornadas anteriores, Fran Beltrán volvía a apostar por el mismo once titular y se volvieron a ver los mismos errores y aciertos: defensivamente con carencia, con gran juego al borde del área y poca mordiente en el remate. Lo peor, otra gran cantidad de goles encajados; lo mejor, el alma del equipo con un 0-3 s en contra que estuvo muy cerca de empatar.

El partido comenzó con un Mérida bien plantado, imponiendo un ritmo muy alto, yendo muy arriba a la presión, aunque la realidad es que los jugadores del Celta Fortuna aceptaban el reto de tener a un hombre romano siempre encima al sacar la pelota jugada incluso dentro del área propia.

Como resultado de ese gran arranque, los emeritenses tuvieron en el minuto 5 una gran ocasión con un disparo fuerte desde la media luna del área grande de Raúl Beneit, pero se encontró a un Coke muy inspirado que sacó una mano impresionante para mandar el balón a córner. Dicha jugada posterior tuvo un remate peligroso de Gaizka Martínez y un despeje que rebotó en un compañero y casi se convierte en autogol.

A los 10 minutos, el filial empezó a sentirse mejor, teniendo un primer disparo Hugo que salió desviado como preámbulo al tanto que conseguiría cuatro minutos después al cogerle la espalda a Vergés y aprovechar un gran centro desde la izquierda de Angelito.

El gol supuso un jarro de agua fría para los locales, que aunque merodearon bastante el borde del del área contrario con jugadas realmente bonitas lo cierto es que volvió a adolecer de lo mismo que en las dos primeras jornadas, mordiente en el último remate. Solo el propio Beneit estuvo a punto de conseguir el empate en un cabezazo que se le fue alto.

Por su parte, Adrián Csenterics se convirtió en el mejor de los locales, pues tuvo tres intervenciones de mucho mérito: en el 18 una gran mano a disparo dentro del área de Hugo y después, en dos manos a mano con Somuah.

El Mérida solo se sentía cómodo cerca del área rival, pero no dentro, y sufrió en las transiciones visitantes, con lo cual, en el cómputo del primer acto, siempre estuvo más cerca que el Celta ampliara la ventaja a que los emeritenses la empataran. A pesar de lo cual, la última acción antes del paso por vestuario fue una falta de Chiqui que estuvo muy cerca de colarse tras una falta de coordinación del portero con los defensas.

Segunda parte

Antes de que se cumpliera el primer minuto de la reanudación, Vergés mandó un zapatazo al larguero, pero realmente fue un espejismo porque el encuentro seguía siendo tan incómodo para los locales con la mala noticia de que en ese tramo Adrián no fue capaz de sostener a los suyos. A los diez minutos, Hugo cogió un rechace al borde del área para poner el segundo con un disparo raso y al palo. Dos minutos después, intentó Álvaro García hacer reaccionar a los suyos, pero su disparo se fue alto.

En el minuto 63, una falta a favor sacada de manera precipitada por Chiqui supuso una contra perfecta para que Somuah, en su tercer enfrentamiento directo a Adrián, eligiera esta vez el quiebro para terminar marcando a puerta vacía. Parecía que podría ser la puntilla, pero, a pesar del margen de mejora que todavía tiene, este Mérida ha demostrado tener casta y no dejar de mirar al partido. Areso, que completó muy buenos minutos, estuvo muy cerca de recortar el resultado con una vaselina dos minutos después como previo al gol de Álvaro García con un gran cabezazo.

La montaña todavía parecía alta, pero solo tres minutos después, el colegiado decretó penalti a favor de los locales. Obviamente, el banquillo visitante pidió que se revisara en el FVS y tras varios minutos de intriga, el colegiado terminó señalando posición de fuera de juego previo.

Entre el minuto 72 que se produjo la jugada de la pena máxima y el 79, prácticamente no se jugó nada y se desinfló el ánimo en la grada hasta que, en el 86, otra vez se encargó de darle la vida a los suyos García, de nuevo con la testa tras un centro medido del propio Areso desde la derecha.

Locura al final

Sabedores de que el alargue iba a ser de bastantes minutos, terminaron siendo 12, restaba bastante tiempo para que el Romano volviera a hacer su magia.

Por la grada no fue, pues no paró de empujar, y por ocasiones tampoco, pues, aunque el Celta supo gestionar muy bien los minutos finales a través de intentar tener la pelota, los emeritenses empezaron a colgar balones y tanto Rodrigo como Gaizka Martínez tuvieron sendos cabezazos que se fueron lamiendo el palo derecho de la portería de Coke. Este último fue en la penúltima acción, pues como Adrián había subido a buscar el remate, el despeje le cayó a Hugo que, con la calidad que atesora, no tuvo problemas para marcar desde el propio campo a puerta vacía para poner el cuarto.

