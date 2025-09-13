El debut del Badajoz, o el derbi de la Campiña Sur, los platos fuertes de la segunda jornada en Tercera

La segunda jornada de la Tercera Federación se presenta con una amplia expectación, sobre todo por ver el debut del Badajoz de Juan Marrero tras unos días de mucha incertidumbre. Una vez levantado el veto por parte de la FIFA de poder inscribir jugadores, el cuadro pacense puede ya disputar su partido contra el Santa Amalia con normalidad. Es precisamente en territorio amaliense donde debutará el equipo blanquinegro el próximo domingo (19:00h), el principal favorito para llevarse el título de liga, aunque lo con un saldo negativo de tres puntos tras la suspensión del pasado domingo ante el Azuaga al no tener jugadores inscritos.

El otro gran favorito del grupo, el Don Benito, recibe en casa (12:00h) al Atlético Pueblonuevo. Ambos equipos perdieron en la primera jornada, los rojiblancos lo hicieron contra el Montijo y el Pueblonuevo ante el Santa Amalia. El conjunto de José Carlos Prieto 'Canica' afronta su primer encuentro en casa con la necesidad de ganar para no levantar demasiadas dudas sobre el proyecto.

El partido de la jornada se disputará en la Campiña Sur. Allí, Azuaga y Llerenense se verán las caras (12:30h) en un encuentro de rivalidad y cercanía. En el caso del equipo azuagueño, será su debut esta temporada al no jugar ante el Badajoz hace siete días. Será un encuentro entre dos de los equipos llamados a estar en la parte alta de la clasificación.

El Villanovense, tras ganar en la primera jornada de liga, visita al Calamonte (12:00h) con la intención de refrendar sus buenas sensaciones de la primera jornada, esta vez ante un ex del equipo serón como es Manuel Verdejo 'Cubi' a los mandos del cuadro calamonteño. Vienen de empatar en Cabeza del Buey.

Precisamente, el Cabeza del Buey viaja para enfrentarse al Gévora (18:00h), el Villafranca recibe al Montijo (12:30h) y el Diocesano recibe al Moralo (18:00h).

En el resto de la jornada, destaca también el debut en casa del Jaraíz recibiendo al Jerez (18:30h) y el del Puebla de la Calzada ante el Montehermoso (18:30h).