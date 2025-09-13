Juan Marrero: «Hemos vivido momentos muy duros»

El Badajoz encara la segunda jornada de liga tras varios días de incertidumbre en los despachos que incluso le costaron la pérdida de su primer encuentro por incomparecencia y una sanción de tres puntos. Superado el bloqueo de la FIFA y con la mente ya en el césped, Juan Marrero atendió este viernes a los medios para valorar cómo llega su equipo al partido del domingo en Santa Amalia.

El entrenador pacense reconoció que han sido «momentos muy duros, de mucha tensión», que tanto la plantilla como la afición han vivido con impotencia y rabia contenida. «Tengo 57 años y nunca había vivido algo así, ni como jugador ni como entrenador. Había asombro de que no nos dejaran competir», admitió, al tiempo que celebraba que, por fin, puedan centrarse únicamente en el fútbol.

Marrero aseguró que el vestuario está mentalizado y preparado. «Lo que siempre hemos querido es representar a este club y a su afición en el campo. Los jugadores solo quieren competir y darle alegrías a esta ciudad», afirmó, convencido de que la rabia acumulada debe transformarse en energía positiva para alcanzar buenos resultados.

Respecto a la sanción inicial, el técnico pacense prefirió pasar página. «Nadie quiere empezar la liga con una derrota y una sanción de puntos, pero ahora solo depende de nosotros recortar esa distancia. No queremos pensar demasiado en lo que ha sucedido».

De cara al choque en Santa Amalia, Marrero advirtió que se trata de un rival competitivo y difícil de batir en su feudo. «Su campo es más estrecho que el nuestro y la intensidad del rival nos pondrá en aprietos. Tienen jugadores con desborde, hicieron una gran temporada y este verano se han reforzado muy bien».

Para el encuentro estarán disponibles todos los jugadores salvo Iturraspe, que continúa recuperándose de sus molestias.