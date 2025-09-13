Pádel. Premier Padel
Paula Josemaría, eliminada en París
La jugadora extremeña y Ari Sánchez en dos sets en semifinales ante Marta Ortega y Tamara Icardo
La extremeña Paula Josemaría y su compañera de equipo, la catalana Air Sánchez, tendrán que esperar a otro torneo para regresar a una final del Premier Padel Tour. Ambas cayeron en semifinales del Alpine Paris Major ante Marta Ortega y Tamara Icardo, que se impusieron por la vía rápida en dos sets por 7-6 y 6-4.
Sin duda la apretadísima resolución de la primera manga en el tie-break marcó la resolución del choque, ya que a partir de entonces Josemaría y Sánchez, que no están en un momento de plena confianza en su juego, ya no pudieron levantarse. Cuando Ortega e Icardo rompieron su saque el partido quedó prácticamente sentenciado.
