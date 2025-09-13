El potente Valencia rinde visita al Cacereño Femenino

Segunda jornada liguera y primera en casa para el Cacereño Femenino en la Primera Federación. Recibe a las 12.00 horas de este domingo al Valencia Féminas, un equipo recién descendido de la Liga F que ya fue derrotado en Pinilla la pasada temporada en la Copa de la Reina.

Es precisamente el torneo copero el que ha marcado la semana de las cacereñas, eliminadas de la edición 25-26 en los minutos finales por el Sport Extremadura pacense, un rival de la Segunda Federación (1-0).

Ernesto Sánchez quiere pasar página de lo sucedido y mirar solo la liga ya. «Para nosotras es súper importante jugar aquí. Es nuestro feudo y tiene que ser nuestro fortín», resumió, considerando «un orgullo» medirse «a un histórico como el Valencia».

Según su versión, la prioridad de las visitantes es regresar lo antes posible a la máxima categoría, para lo que ha configurado «un proyecto muy potente económicamente y una apuesta clara por un equipo de alta exigencia». Así es lógico esperar «un partido muy complicado», aunque también «bonito».

El Valencia pasó apuros en la jornada inaugural ante el Europa, pero terminó remontando un 0-2 desfavorable hasta el 3-2 definitivo. «Generaron muchísimas ocasiones de gol. Tienen un potencial bestial y te pueden atacar de muchas maneras distintas. Van a venir con una idea clara de qué somos nosotras», añadió Sánchez.

Empate en el debut

Respecto a su equipo, que se estrenó con un meritorio 1-1 en su visita al SE AEM ilerdense, se mostró moderadamente satisfecho, sobre todo por una «muy buena primera parte». «Era un escenario complicado de llevar, en un campo grande y de césped natural. Ahora volvemos a un entorno más controlable», explicó.

«Tenemos que intentar hacernos muy fuertes aquí y que un buen resultado que nos ayude a afianzar todo aquello que se lleva trabajando desde pretemporada», deseó, invitando a la afición a acudir a los Campos Federativos Manuel Sánchez Delgado. «Creo que es importante que sintamos esa presión bien entendida. Que te estén animando, que te estén levantando los momentos malos, te ayuda a competir mejor, a dar un esfuerzo más, a correr más, a esforzarte más», apostilló. n