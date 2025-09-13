Baloncesto. Torneo Internacional Cáceres Ciudad del Deporte
El Al-Qázeres vence sin problemas al Quinta dos Lombos (64-44)
El partido amistoso se repetirá este domingo con los mismos protagonistas
El Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura se llevó la primera edición Torneo Internacional Cáceres Ciudad del Deporte al imponerse al Quinta dos Lombos por un claro 64-44.
El conjunto que dirige Jesús Sánchez dejó buenas sensaciones desde el primer cuarto y prácticamente siempre estuvo por delante en el marcador. El primer cuarto acabaría con un 16-11 que se ampliaría al descanso (33-22).
Las portuguesas resistieron como pudieron y llegaron al último cuarto con algunas opciones (49-37, min. 30), pero su resistencia acabó terminándose en la recta final, asfixiadas por la notable defensa local, que las dejó en 7 puntos en los últimos diez minutos de partido (apenas una canasta del 30 al 35). Lucía Fontela, capitanada del Al-Qázeres, recogió el trofeo de manos de la concejala de Deportes deCáceres, Noelia Rodríguez.
Aprovechando el viaje del Quinta dos Lombos, ambos contentdientes volverán a jugar este domingo a las 12.00 horas en el pabellón Multiusos.
