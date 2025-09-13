Fútbol
Real Jaén-Extremadura, un plato con aroma a partidazo
La Nueva Victoria acoge este domingo, a partir de las 19.00 horas, un encuentro de altos vueltos para la categoría entre dos históricos que vuelven a ser protagonistas
El Extremadura vuelve a vivir partidos grandes. Este domingo, a partir de las 19.00 horas, visita el estadio de La Nueva Victoria para medirse al Real Jaén, que también ha recuperado la categoría de Segunda Federación y que espera meter a más de cinco mil personas en su estadio en este encuentro. Será, sin duda, uno de los grandes partidos de los cinco grupos y la primera salida oficial de un Extremadura que va con ganas de seguir creciendo.
La expedición azulgrana hará el viaje en el día, saliendo temprano de Almendralejo para estar horas antes del encuentro. Núñez, Robe Moreno y Luis Nicolás, lesionado, más el sancionado Tala, no han podido viajar en una convocatoria donde repite el canterano Carlos.
Cisqui se verá obligado a tocar su once ante las ausencias de Robe Moreno y Tala. En lugar de Robe parece claro que jugará Marco Manchón, un futbolista que está con mucha confianza y que le cambió la cara al partido en el triunfo azulgrana ante el Atlético Malagueño. En el lateral de Tala podría estar Fran Rosales, que cambiaría de perfil y dejaría hueco para la titularidad de Samu Hurtado en el carril derecho. El resto tiene pinta de repetir.
El Jaén llega al partido tras empatar en Lorca. Manu Herrero, su entrenador, ha comentado que «el objetivo siempre que iniciamos cualquier partido es el de ganarlo. Sabiendo la dificultad que tiene, pero con la confianza máxima de nuestros jugadores de que si hacemos las cosas bien, estamos capacitados para ganar cualquier partido». Sobre el estado físico de la plantilla, Herrero explicó que Agus Alonso sigue con problemas físicos y no ha podido entrenar con el grupo, mientras que Pablo arrastra un golpe sufrido en Andújar y será duda hasta última hora. Por el contrario, confirmó que Javi Moyano y Mauro ya están disponibles, mientras que Moha tampoco estará.
Se espera una nutrida presencia de seguidores azulgranas en Jaén.
Alineaciones probables
REAL JAÉN: Rabanillo, Curro, Serrano, Del Amo, Pavón, Caballero, Óscar Lozano, Adri, Agus Alonso, Alberto Bernardo y Martos.
EXTREMADURA: Robador; Samu Hurtado, Pardo, Cano, Fran Rosales, Zarfino, Marco Manchón, Callejón, Barace, Dieguito, Frodo.
ÁRBITRO: Miguel Cuadrado ( Murcia).
ESTADIO: La Nueva Victoria de Jaén.
HORA: 19.00.
