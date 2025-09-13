Xabi Alonso vuelve a su otra casa con su Real Madrid como líder

Esta tarde en Anoeta, antes de que arranque su partido contra el Real Madrid, la Real Sociedad rendirá homenaje a un entrenador que fue leyenda donostiarra y que dejó huella en el Real Madrid. Y no, no es Xabi Alonso. El tolosarra presenciará desde el banquillo visitante a John Benjamin Toshack recibiendo la insignia de oro y brillantes del club 'txuriurdin'. Y, con seguridad, se abrazará con uno de quien fue sus primeros entrenadores en la Real, en la ya lejana temporada 2001/02.

Con idéntica seguridad, los recuerdos se le agolparán al entrenador del Real Madrid, con el regreso a un estadio en el que jugó durante cuatro temporadas (2000-04) y en el que también dirigió al Sanse, durante la histórica temporada del filial de la Real Sociedad en Segunda División (2021-22). En el que, hasta este sábado, nunca había accedido como entrenador del equipo rival.

Xabi Alonso jugó en Anoeta con la camiseta del Real Madrid. / Juan Herrero / EFE

"¿Qué con quién irá mi padre [Periko, exjugador y ex entrenador 'txuriurdin']? No lo sé, espero que con nosotros. Desde luego en casa es un partido especial", decía ayer Alonso sobre la primera cita emotiva de los próximos meses. La segunda llegará el 4 de noviembre, cuando el Real Madrid visite a Anfield en la Champions. Aunque esa experiencia ya la vivió con el Bayer Leverkusen la pasada temporada. Y no con buen recuerdo para él, pues el Liverpool ganó 4-0. Como futbolista, siempre con el Madrid, su histórico ante la Real es impecable: siete partidos y siete victorias, tres de ellas en el campo del barrio de Amara.

El Madrid y el Athletic, líderes

Pero más allá de la emotividad, la cita goza de tanta importancia como riesgos para el Real Madrid. El club blanco defiende el liderazgo de LaLiga que comparte con el Athletic, inmaculados nueve puntos para ambos tras las tres primeras jornadas del campeonato, dos más que el Barça, el Villarreal y el sorprendente Espanyol.

No vive tan buen momento una Real Sociedad que ha arrancado LaLiga con dos empates y una derrota, sin victorias aún para el nuevo proyecto de Sergio Francisco, que ha perdido a Zubimendi, rumbo al Arsenal, y se ha reforzado con Caleta-Car, Guedes, Carlos Soler y un Yangel Herrera que aún no podrá debutar por lesión.

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso. / Sergio Pérez / EFE

Rüdiger, baja para dos o tres meses

Los riesgos tienen más que ver con la ventana internacional, como siempre para los grandes equipos. Cuenta Alonso con la ventaja de que Ancelotti, seleccionador de Brasil, no citó a Militao, Vinicius y Rodrygo en este parón, y que Trent no fue con Inglaterra, pero la lista de quienes han jugado con sus selecciones sigue siendo amplísima: Mbappé, Huijsen, Carvajal, Valverde, Tchouaméni, Güler, Mastantuono... "Ninguno ha venido lesionado", confirmó ayer el preparador. Después, tras el último entrenamiento, se supo que Rüdiger sufrió una lesión muscular que le mantendrá de dos a tres meses de baja.

El cansancio de los internacionales, sumado al debut en Champions, el martes en el Bernabéu contra el Olympique de Marsella, permiten prever rotaciones en el once del técnico vasco. Con la duda de si Alonso considerará a Vinicius y a Rodrygo compatibles o no para este partido, puesto hasta ahora se han turnado en el extremo izquierdo. Quienes no jugarán serán Camavinga, Bellingham, Endrick y Mendy, todavía lesionados, aunque el técnico espera recuperar pronto a los tres primeros.

Alineaciones probables Real Sociedad: Remiro, Aramburu, Zubeldia, Jon Martín, Aihen; Gorrotxategi, Marín, Brais Méndez; Kubo, Barrenetxea y Oyarzabal. Real Madrid: Courtois; Trent, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Valverde o Ceballos, Güler; Rodrygo o Brahim, Vinicius y Mbappé. Árbitro: Jesús Gil Manzano. Estadio: Anoeta. 16.15 horas (Movistar LaLiga).

Suscríbete para seguir leyendo