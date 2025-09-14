‘La morocha’ inicia la temporada del Cacereño

La morocha, el pegadizo tema de Luck Ra, BM, fue quizás uno de los últimos que sonó en el Príncipe Felipe la temporada pasada y ha sido el primero que ha sonado este curso en el estreno como local del Cacereño. No ha sido en el estadio de la carretera de Salamanca, donde todavía se espera que crezca la hierba, sino en el Francisco de la Hera de Almendralejo, donde el conjunto verde estuvo como en casa, ante más de 3.000 de sus fieles (la tribuna estaba totalmente llena) y el respaldo extra de algo más de dos centenares de aficionados almendralejenses. Los abonados de Extremadura tenían el acceso gratuito como medida de cortesía del conjunto verde al azulgrana por una cesión del estadio que probablemente tenga que repetirse en unos días para el derbi ante el Mérida.

‘La morocha’ resonó por la megafonía del estadio cuando el once elegido por Julio Cobos salió a calentar y se repitió cuando saltaron al terreno de juego para iniciar el encuentro contra el Arenteiro. La afición lo celebró en una fiesta que había comenzado muchas horas, en la cacereña avenida de Portugal, donde los hinchas del CPC se congregaban para montarse en uno de los diez autobuses fletadas por el club rumbo a Almendralejo.

Quejas por los autobuses

Aunque en algún caso tuvieron que esperar más de la cuenta para subirse al bus y las quejas por la organización de los mismos fueron generalizadas, nada aguaba las ganas de fútbol de la afición del decano extremeño, que aunque en el ‘exilio’, tenía ganas de ver a los suyos en acción. Y con ‘La morocha’ empezó el espectáculo de la hinchada verde, que empezó a vibrar en un encuentro que le regaló muchas emociones y también algún disgusto, porque la victoria se fue para tierras gallegas (0-2).

Aficionados esperan en la avenida de Portugal los aubuses fletados por el Cacereño. / Jorge Valiente

La tribuna del Francisco de la Hera estaba llena. El palco también, con los concejales cacereños Emilio Borrega (Empleo, Recursos Humanos, Innovación, E-Administración, Empresas y Relaciones Institucionales) y Noelia Rodríguez (Deportes) acompañando al presidente del Cacereño, Carlos Ordóñez, en el palco prestado.

Aunque el Príncipe Felipe estaba a un centenar de kilómetros de distancia, no faltó casi ninguno de los ingredientes que los aficionados verdes se encontrarían allí. En la megafonía, el speaker de siempre, José Luis Leo, ‘Cinturita’. En el descanso, los sorteos de siempre y desde la grada, los gritos de animación de cada domingo. No faltaron, claro está, los míticos «Cace-reño, Cace-reño” o “aúpa Cacereño, ra, ra, ra”.

Sorprendieron los gritos de “Tebas vete ya” al cuarto de hora de una afición verde que mostraba así su descontento con algunas decisiones de la Federación Española de Fútbol (que poco tiene que ver con Tebas, presidente de LaLiga), sobre todo por la hora de los encuentros del CPC.

Pero ni los cánticos de ánimo de ni protesta le sirvieron al Cacereño y su afición para celebrar la primera victoria de la temporada. Que tendrá que esperar, al menos, una semana más. El escenario en el que se produzca, ya se verá. Ah, el Cacereño jugó con calzonas verdes.

