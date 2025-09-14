Repetición de nefasto final para el Cacereño Femenino

0 - CACEREÑO FEMENINO: Delia Baz, Noko Matlou, Cora (Leivis, min. 57), Bella, Midori (Raquel Constanza, 67), Sara Rubio (Yui Fukuta, 57), Carmen Acedo (Victoria Arévalo, min 76), Nerea, Yorladiz, Sara Carrillo y Lezcano (Ida, min. 67). 1 - VALENCIA FÉMINAS: Jana, Tamarit, Lena Pérez, Nazareth, Pauleta (Monente, min. 83), Gema (Marcano, min. 83), Yasmín, Marina Martí (Mascarell, min. 64), Rébecca Elloh, Tere (Mbadi, min.76) y Ferrato (Recio, min. 64). GOL: 0-1: min. 89, Mascarell. ÁRBITRA: Irene López Brustenga (Comité catalán) amonestó a las locales Leivis y Bella, y a las visitantes Yasmín y Gema. INCIDENCIAS: Partido de la segunda jornada de la Primera Federación Femenina celebrado en los Campos Federativos Manuel Sánchez Delgado de Cáceres ante unos 200 espectadores.

En el estreno del Cacereño ante su afición, se repitió el guion de la Copa, pero no el de la histórica eliminatoria de hace diez meses ante el mismo Valencia, entonces en Liga F, sino el del triste desenlace de la eliminación esta misma semana ante el Sport Extremadura. En los últimos minutos del partido y cuando todo parecía que iba a acabar en tablas, un fallo defensivo y algo de mala fortuna se aliaron para encajar un gol que le supuso la primera derrota en liga.

Y aunque no se puede afirmar que la victoria del Valencia fuera inmerecida, el partido, que parecía abocado al empate sin goles, se lo llevó el equipo che al más puro «estilo cacereño», o mejor, «estilo Ernesto Sánchez». Y es que el equipo de Mikel Crespo estuvo más fuerte en los duelos, más ganador de las segundas jugadas y más contundente en defensa. Pero nadie en el Cacereño buscó excusas ni siquiera en el hecho de ser el tercer partido, todos de mucha exigencia, para una primera semana de competición. Y es que la rotación fue abundante y el rival venía en las mismas condiciones con un partido copero.

Ya desde el inicio las valencianas dominaban y se adaptaron rápido a lo que suponía para ellas un territorio de circunstancias menos conocidas. Pero demostraron que, en esta segunda categoría del fútbol español, no pueden ser otra cosa que favoritas principales para retornar a la élite esta misma temporada, como corresponde a uno de los clubs de fútbol más grandes de este país.

Al filo del abismo

Era en las jugadas a balón parado donde las visitantes creaban el peligro. Imponían su mayor envergadura en el juego aéreo, pero la novedad radicaba en que estaban más atentas a los rechaces, circunstancia del juego que es sello personal del entrenador local. En las dos primeras ocasiones Yasmín pudo marcar, pero se saldaron con un control defectuoso y un cabezazo desviado. El Cacereño no mostraba la suficiente contundencia defensiva y, aunque se intentaba estirar, apenas inquietaba la portería rival con un par de tiros lejanos de Carmen Acedo que se marcharon por encima de la meta.

La brega de Sara Carrillo frente a la zaga valenciana fue de lo más destacado del equipo verde en ataque, pero eran las visitantes las que seguían teniendo las mejores opciones. Una diagonal de Rébecca Elloh fue desbaratada por una buena salida de Delia Baz. Pero aún más se manifestó el enfado del técnico cacereño cuando, de nuevo en una falta lejana, dos jugadoras valencianas aparecieron sin marca en el punto de penalti, pero no resolvieron con acierto.

Tras el descanso, el único fallo defensivo de la zaga che a punto estuvo de aprovecharlo Sara Carrillo que, en posición algo forzada, no pudo rematar con claridad. Delia Baz volvía a aparecer para mantener el empate cuando Marina Martí se plantó frente a ella y quiso superarla por alto, pero la portera cacereña se hizo gigante para detener el balón.

Que Ernesto Sánchez hiciera hasta cuatro cambios bastante pronto se antojaba más síntoma de que no le gustaba lo que estaba viendo que de que estuvieran previstos por el reparto de cargas por los tres partidos en siete días. Durante algunos minutos el Cacereño dio la sensación de tener algo más de control sobre el juego y de que podrían devenir incluso opciones de victoria. Yui Fukuta ganó línea de fondo, pero a su tenso pase atrás no llegó Sara Carrillo por poco.

Los recambios valencianos volvieron a darles mayor profundidad. Recio envió un centro que se paseó por el área pequeña del Cacereño y que entre Delia Baz y el poste evitaron que Rebecca Elloh introdujera en la portería.

Golpe final

Pero cuando el partido parecía abocado al empate sin goles otra vez en una falta muy lejana, defendida por el Cacereño con la línea muy adelantada, quizá en exceso, el balón fue al segundo palo donde apareció Rebecca Elloh libre de marca. Su remate lo paró Delia Baz, pero en el intento de despeje Nerea estrelló el balón en la cara de la portera cacereña y le quedó plácido a Mascarell que embocó ya sin oposición. Solo restaba el tiempo añadido para la reacción cacereña que llegó, pero no con la suficiente contundencia para generar opciones de volver a nivelar el marcador.

