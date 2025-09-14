Segundo triunfo del Al-Qázeres en menos de 24 horas

Dos triunfos en menos de 24 horas. Ese fue el balance del Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura en su doble enfrentamiento amistoso frente al Quintas dos Lombos portugués. Si el sábado por la tarde se había impuesto por 64-44, este domingo por la mañana el resultado final fue de 92-80. El desarrollo fue muy similar, ya que el conjunto de Jesús Sánchez llevó casi siempre la iniciativa en el marcador.

El primer tiempo acabó con un claro 22-14, pero las lusas reaccionaron y lograron casi igualar el choque al descanso (39-38). La situación siguió muy abierta en el tercer cuarto, encarándose los últimos diez minutos con una ligera ventaja local (65-61). En esa recta final las cacereñas volvieron a ser manifiestamente mejores.