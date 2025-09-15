El Cacereño-Mérida será en Almendralejo el sábado a las 18.30 horas

Se venía temiendo en los últimos días y se ha confirmado: el Cacereño tendrá que jugar su segundo partido como local lejos del estadio Príncipe Felipe. Y además será una cita especial, ya que se trata del derbi extremeño de Primera Federación: los verdes recibirán al Mérida este sábado a las 18.30 horas en el Francisco de la Hera.

Ya sucedió este domingo en la derrota ante el Arenteiro (0-2). No se ha logrado que el recinto cacereño, con el césped resembrado y su sistema de riego totalmente renovados este verano, alcance las mínimas condiciones.

Resignado, y también satisfecho por el trato que ha recibido en Almendralejo este fin de semana, el Cacereño ha terminando cediendo a la inexorable realidad y volverá a 'autoexiliarse', esta vez para uno de los encuentros más importantes de la temporada.

Comunicado del Cacereño

A las 13:44 horas el Cacereño ha emitido un comunicado en el que confirma todos estos términos y el visto bueno de la Federación Española de Fútbol. "Nuestra directiva quiere agradecer nuevamente al Ayuntamiento de Almendralejo y al Club Deportivo Extremadura por las facilidades que nos han dado y dar las gracias a todos los trabajadores del club extremeño que están apoyándonos en su estadio", destaca la entidad verde.

Como ante el Arenteiro, se pondrán autobuses gratuitos para los abonados. Para ello, los interesados se tendrán que apuntar en la tienda del club, presentando el abono y el DNI y se apuntará en una lista por orden de llegada. Para los no abonados, la plaza costará 25 euros y se incluirá la entrada del partido.

El club ruega a los aficionados que se apunten "que sepan con seguridad su asistencia al partido" y que "si surgiera cualquier imprevisto, pedimos que lo comuniquen con antelación". El CPC lamenta que 60 personas que estaban inscritas para el partido de este domingo no se presentasen.

"Esperamos repetir el mismo gran ambiente de fútbol en el Francisco de la Hera", se desea. De lo que no informa es sobre el precio de las localidades, que dice que hará "próximamente".