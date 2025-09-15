El Coria hace diana tres veces

3-CORIA: Loscos, Currás (Benjamín, min. 67), Gonzalo Llerena, Álvaro Domínguez, Jacobo, Tapia, Bautista , Dawda (Juanjo Chavalés, min. 63), Adri Pérez (Domingo Mba, min. 53), Jaraíz ( Hugo López, min. 53) e Iván Ramos (Adri Mercadal, min. 63). 0-GETAFE B: Benito, Ismael (Mestanza, min. 46) Laso, Vilaplana, Gorka (Surkov, min. 72), Riquelme, Solozabal, Rubí, Molina (Carlos León, min. 64), Damián ( Yassin, nin. 46) y Joselu. GOLES: 1-0:minuto 3, Jaraíz. 2-0:minuto 61 Currás. 3-0:minutp 74, Bautista. ÁRBITRO: Aberto Sevillano (Comité andaluz), Mostró tarjeta amarilla a los locales Adri Pérez, Bautista, Mba y Benji y a los visitantes Ismael, Damián y Yassin y roja directa a Joselu (Min.84). INCIDENCIAS: Segunda jornada del campeonato nacional de liga de Segunda Federación grupo 5. Unos 1.400 espectadores. Antes del encuentro se homenajeó a Luis Sánchez, exjugador del equipo local y miembro activo de la peña celeste Ultrabar.823 espectadores en las gradas.

Triunfo del Coria por 3-0 ante un Getafe B que nunca tuvo opciones en el marcador y que sirve a los de Rai para inaugurar su casillero de puntos en esta temporada. Yde qué forma, con un triunfo gestado desde la autoridad y el buen fútbol mostrado en todas las fases del encuentros por los celestes.

Al contrario que la jornada inaugural, el Coria se ha mostrado cien por cien efectivo en la tarde del domingo y es que las primeras tres llegadas de los celestes a la portería rival se convertían en tres goles que, a la postre, serían definitivos.

Nada más comenzar el encuentro y cuando todavía parte de la afición estaba entrando a La Isla, se inauguraba el marcador después que Dawda centraba desde la derecha y ahí estaba Jaraíz para poner el 1-0 de un certero cabezazo. Corría el minuto 3 de partido y los locales ya estaban por delante.

Un gol para la tranquilidad

Ese tanto daba tranquilidad a un equipo que se sentía muy cómodo ante su afición en una tarde calurosa. No pasaba mucho más hasta que en el minuto 22 era Solozabal el que cabezeaba a la portería defendida por Loscos sin peligro, él portero maño tendría una plácida tarde en su estreno en casa.

Transcurría el juego en el centro del campo con un Coria que controlaba y veía como pasaban los minutos sin nada reseñable hasta que en el 30 era Bautista el que hacia que el portero visitante despejará después de un tiro desde la frontal del área.

La segunda parte

Con el resultado a favor de los ocales, se llegaba al descanso donde Manu del Moral, entrenador del filial azulón, intentaba tener más presencia en campo contrario con la entrada de dos jugadores, pero nada más lejos de la realidad, ya que el Coria no quería sobresaltos y dominaba ambas áreas, ahora sí con más presencia en campo contrario.

Ahí es cuando llegaban las mejores aproximaciones y en el minuto 61 era Bautista el que lanzaba una falta desde la izquierda, el balón daba en el larguero y después de un barullo en el área, le llegaba a Currás, que desde la frontal hacia el segundo de los locales.

Y si del mismo de inicio de jugada se tratará, Bautista lanzaba desde el flanco izquierdo nuevamente y, ahora sí hacia él gol de la tarde cuando el balón entraba por la escuadra de la portería defendida por Benito.

Tres puntos que suben al casillero de un Coria que tiene por delante una semana de dos partidos visitando en Copa Federación al Toledo el miércoles y Conquense el domingo. Tour castellano manchego que podría poner a los celestes en la final de grupo en Copa y auparlos a puestos nobles de la clasificación en liga.

