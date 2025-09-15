Francisco Reales y José Antonio Casado, los más rápidos en el Autocross de Zafra

Tras el parón veraniego, el autocross volvió a Zafra con la prueba Feria de San Miguel, organizada por el Motor Club Zafra. Celebró su 30ª edición, un hito significativo para esta disciplina. Un total de 23 pilotos se inscribieron, divididos en dos categorías: Car Cross, con 14 participantes, y Turismos, con nuevo. La jornada, marcada por el calor y el polvo característicos de la cita segedana, ofreció un espectáculo vibrante con carreras de ocho vueltas en un día ideal para la competición.

Categoría Car Cross

En las pruebas de calificación, Fredi López logró el mejor tiempo, superando por un segundo a sus rivales más cercanos. Sin embargo, tras las dos mangas clasificatorias de seis vueltas, la primera línea de la parrilla de salida estuvo formada por Francisco Reales, Francisco Javier Lucena y Antonio María Sánchez.

La final fue un intenso duelo entre los MV Racing Car Cross de Reales y Sánchez, que se mantuvo hasta la última vuelta. Finalmente, Francisco Reales se alzó con la victoria. Francisco Javier Lucena completó el podio, quedándose a solo un segundo de Sánchez, pero sin encontrar la oportunidad de adelantarlo. El top cinco lo cerraron Antonio Guerrero y José Antonio Cacho. Desafortunadamente, un choque en la primera curva entre Fredi López e Iván Méndez dejó a ambos fuera de la carrera y de la clasificación final.

Categoría Turismos

José Antonio Casado dominó con su Peugeot 208 Proto, llevándose la victoria en la División I. Antonio Sánchez, con su BMW 325 ix, le plantó cara hasta el final, manteniendo la presión en una lucha reñida.

En la División II, Pedro Antonio Morcillo se impuso con claridad al volante de su Opel Kadett. La segunda posición fue muy disputada, con Luis Alfonso García superando por apenas un segundo a Manuel Silva.

En la categoría Desafío, Raúl Vicente se llevó el triunfo con su Peugeot 106, seguido por Juan Carlos Barba, también con un Peugeot 106. Por su parte, Javier Fernández, que había marcado el mejor tiempo en la cronometrada y la manga clasificatoria con su Audi A3, no pudo completar la final debido a una avería al inicio de la carrera.

La próxima prueba del calendario será el Autocross Jerez de los Caballeros – CEAX Loterías, programada para el 25 de octubre. Esta carrera será puntuable tanto para el Campeonato de España de Autocross como para el campeonato regional.