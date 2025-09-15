El Mérida todavía no domina las áreas

El Mérida tiene sus propias dificultades, ajenas al escenario de sus partidos como local, aunque también tiene previsto resembrar de forma inminente el estadio Romano José Fouto. Se llevan disputados tres partidos de liga y el conjunto ha cosechado una victoria y dos derrotas, lo que le ha hecho caer al descenso. Sin embargo, su técnico, Fran Beltrán, avisaba de que «nadie ha ascendido o descendido en la jornada tres»», a la par que afirmaba que su equipo «tiene mucho potencial» y reconocía que «ante el Celta Fortuna -2-4 en el marcador al final- me he equivocado».

Lo cierto es que el cuadro emeritense es uno de los más preciosistas del grupo cuando merodea el área contraria, al mismo nivel que el poco mordiente que demuestra cuando la pisa: «cuando presionamos alto, lo hacemos bien, pero cuando atacamos, estamos sacando menos partido que los equipos cuando nos contratacan». Por otro lado, en el área propia, «tenemos que mejorar defensivamente, sobre todo en transiciones. Nos penalizan demasiado».

De cara al futuro, diagnosticaba el técnico emeritense que «no podemos encajar esos tres primeros goles. No podemos ir cero a tres en un partido en el que no hay esa desigualdad en el juego. Eso es fruto de que hay una serie de acciones que nosotros no estamos dominando y el primer responsable es el entrenador. Tenemos que ser mucho más estable, más organizados y estar más cerca uno de otro».

La estabilidad

A nivel ofensivo, «creo que el equipo genera ocasiones cuando ataca por fuera y cuando ataca por dentro, lo tiene cuando es un poco más directo y lo tiene combinando, el problema es que no somos estables cuando atacamos».

A lo que puede agarrarse el equipo romano tras la derrota del sábado ante el Celta Fortuna es que, a falta de media hora, «con 0-3, corregimos ciertas cosas que nos tienen que servir para aprender. Por primera vez en estas tres jornadas, el efecto de los cambios es muy evidente y deberíamos haber empatado el partido, eso también es la realidad, tuvimos tres ocasiones muy claras a parte de los goles, y lo que pasa en la última jugada es ciencia ficción».

Sin embargo, aunque «en el caos hemos merecido empatar», el técnico asevera que «no podemos hacer los partidos tan caóticos».

Nuevos ídolos en ciernes

Además de la comunión que se volvió a mostrar entre la afición y el equipo y que muy cerca estuvo de que el Romano volviera a hacer su magia, a nivel individual, también se pueden destacar tres nombres: Álvaro García, por su doblete, Adrián por sus paradas y Javi Areso por sus buenos minutos saliendo del banquillo, con asistencia de gol incluida.

Con respecto al delantero, García puso la esperanza en los suyos con dos buenos cabezazos como premio a su buen hacer desde el comienzo de la campaña. Para su entrenador, «es importante que marque goles, que se lo crea, que se crea con capacidad para marcar diferencias en esta categoría, porque yo estoy convencido de que de que lo va a hacer».

Adrián Csenterics. / Javier Cintas

Por su parte, Adrián Csenterics, a pesar de los cuatro goles encajados, fue el mejor de los suyos, pues mantuvo con vida a su equipo en la primera parte con tres intervenciones de mucho mérito cuando la desventaja era solo de un gol. Beltrán afirmaba que «es un porterazo y va a ser mejor», pero entendía que los goles no fueron culpa del portero, sino «una cuestión colectiva, queremos que el portero pare menos y encaje menos».

Por último, como ya se ha indicado, el preparador indicaba que por primera vez los cambios habían tenido una repercusión positiva en el equipo. En este sentido, destacan los minutos de Javi Areso, «con un gran rendimiento en la segunda parte con los centros laterales que nos dio, tuvo otra ocasión muy clara en una situación de una vaselina, después de un desmarque en profundidad». Areso sustituyó a un Carlos Doncel bastante frustrado pues no estaba teniendo fortuna en las acciones que intentaba, con lo cual, uno de los trabajos que también tiene por delante el técnico es recuperar al diez para que vuelva a tener el protagonismo de la campaña pasada.

La resiembra

Tras descansar este lunes, el equipo retomará los entrenamientos el martes en el estadio Romano José Fouto, aunque con la previsión de buscar un campo de entrenamientos a partir del miércoles en una localidad cercana para llevar a cabo la resiembra en el estadio. De esta forma, encara la semana del derbi ante el Cacereño.

Suscríbete para seguir leyendo