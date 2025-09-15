Mondo Duplantis bate su 14º récord mundial y 'vuelan' cuatro españoles

Armand Duplantis, la gran estrella del atletismo, fue el gran protagonista de la tercera jornada del Mundial de Atletismo con un nuevo récord mundial de salto con pértiga ante el delirio de los aficionados en el Estadio Nacional de Tokio. El sueco elevó su récord mundial a 6,30 metros a la tercera tras tocar el listón como en sus dos intentos fallidos por muy poco.

Fue su victoria más difícil por la férrea oposición del emergente griego Emmanouil Karalis, quien estuvo a punto de superar los 6,10 metros. La fiesta que se vivió en las gradas no tuvo nada que ver con su desangelado oro olímpico hace cuatro años en los Juegos de Tokio en un escenario vacío por culpa de la pandemia de Covid.

'Mondo' batió el récord mundial por primera vez en 2020 al arrebatárselo al galo Renaud Lavillenie con 6,17 y este lunes ha logrado su decimocuarta plusmarca universal, seis de ellos en los últimos 13 meses y el último el pasado 12 de agosto en Budapest (6,29). Es el más rápido en la carrera y el mejor técnicamente en el cajetín. Y aún no ha alcanzado su techo.

Karalis abraza a Duplantis... ¡qué grande es el atletismo! / AP

El astro nacido en Lousiana (Estados Unidos) saltó a la primera 5,55, 5.85, 5,95, 6,00, 6,10 y 6,15 para asegurarse el oro tras el salto nulo del subcampeón Karalis (6,00) sobre 6,10, 6,15 y 6,20. El hijo del expertiguista Greg Duplantis (su entrenador) pidió 6,30 metros y, tras rozar el récord en los dos primeros intentos, lo logró con suspense en el tercero.

Tan comedido y tan correcto por un tema cultural, el público japonés rompió su flema y dio rienda suelta a toda su efusividad para celebrar con Duplantis uno de los momentos que pasará a la historia en estos Mundiales. El australiano Kurtis Marschall (5,95) dejó sin medalla al estadounidense Sam Kendricks con la misma marca y Lavillenie acabó octavo con 5,75

Tres finalistas españoles

Lester Lescay y Jaime Guerra harán posible la primera final de la historia con dos españoles en una actuación sensacional. El hispanocubano saltó 8,21 en su segundo intento tras el 7,89 del primero y el catalán del At. Cornellà tuvo que jugárselo todo (7,48 y nulo) en un tercer intento en el que se fue a 8,13 metros. ¡Segundo y quinto de los clasificados!

Lester Lescay y Jaime Guerra saltarán en la final / RFEA - SPORTMEDIA

Tras debutar como español en el Mundial bajo techo de Nanking con un bronce, el excubano demostró que sus molestias físicas están olvidadas, mientras que el catalán disputará su primera final mundialista tras ser quinto en el pasado Europeo en pista cubierta de Apeldoorn. ¿Se puede soñar? Pues... hay que tener en cuenta el enorme nivel de sus rivales.

El heleno Miltiadis Tentoglou (campeón olímpico, mundial y europeo) saltó 8,17 en un año en el que quizá es más terrenal tras un lustro extraordinario. El italiano Mattia Furlani (bronce en París'24) saltó 8,07 y también cuentan el jamaicano Tajay Gayle (8,28), el sueco Tobias Montler (8,11), el búlgaro Saraboyukov (8,10) y el 'combinero' suizo Simon Ehammer (7,99).

Otro gran protagonista fue Adri Ben en su debut mundialista en 1.500 tras su oro europeo bajo techo de 800 en Estambul'23. El discípulo de Arturo Martín maniobró con inteligencia en las semifinales para emerger en la última curva y mostrar una imagen muy sólida en la recta para acabar tercero con 3.36.78. Recordar la eliminación del noruego Jakob Ingebrigtsen en las series.

Adri Ben, el líder indiscutible del 'milqui' español / RFEA - SPORTMEDIA

El gallego luchará el miércoles en la final con el recuerdo de su cuarta plaza en 800 en Budapest'23. El favorito es el neerlandés Niels Laros (ganó su 'semi' con 3:35.50), junto a los excampeones británicos Josh Kerr (3:35.53) y Jake Wightman (3:35.56) y al keniano Timothy Cherruiyot (3:35.61). El estadounidense Cole Hocker, defensor del título, ha apelado su descalificación.

Mucho ojo con Llopis

El valenciano Quique Llopis ya confesó a Prensa Ibérica que llegaba a los Mundiales "en el mejor momento de su carrera" y lo demostró en las series de 100 metros vallas con una sensacional carrera en las series para plantarse con mayúsculas y optando a todo en unas semifinales en las que no estará por desgracia el navarro Asier Martínez.

Quique Llopis sigue ilusionando / RFEA - SPORTMEDIA

El discípulo de Toni Puig tenía a cuatro calles al favorito estadounidense Cordell Tinch y se impuso con 13.22 con una impresión extraordinaria. Que nadie dude que ya vale menos de 13 segundos, marca que logró en los Campeonatos de España (12.98) y que no pasan a los libros por 0,3 m/s de viento por encima del 2,0 m/s permitido. El líder del año fue tercero con 13.31.

Nada que ver con Asier Martínez en plena lucha por reencontrar sus mejores prestaciones, ya que no salió bien y no estuvo cómodo en una prueba en la que el ritmo y la cadencia son clave (séptimo en su serie con 13.63). El campeón de las últimas tres ediciones y actual oro olímpico estadounidense Grant Holloway no es favorito esta vez y pasó cuarto con 13.27.

Asier Martínez no tuvo su mejor día / EFE

El grancanario Jesús David Delgado se quedó tan cerca de pasar a las semifinales de 400 metros vallas que fue el quinto tiempo y se repescaban cuatro. Lastrado por salir en la calle uno, el poseedor del récord nacional con 48.65 fue el primer español en bajar de 49 en un Mundial (48.98) y le faltaron 13 centésimas para pasar ronda.

El noruego Karsten Warholm (único 'sub 46' de la historia) se tomó el día a modo de inventario para ser tercero en su serie con 48.56 y tampoco forzaron el campeón olímpico estadounidense Rai Benjamin (ganó su serie con 48,15), el brasileño oro olímpico hace nueve años Allison dos Santos (segundo en la suya con 48.48) y el qatarí Abderraman Samba (48.03).

Karsten Warholm corrió a medio gas / AP

'Pelotazo' de Beamish y de Kambundji

El neozelandés Geordie Beamish llegaba como un tiro y estremeció los 3.000 metros obstáculos con el mejor final del planeta en la actualidad, pese a que llegaba con la 24ª marca del año y la 16ª personal. El oceánico aprovechó la única final de la historia por encima de 8:26 para demostrar por qué es el vigente campeón mundial bajo techo de 1.500 con 42,68 en el último 300.

Beamish era undécimo a falta de 300 metros / EFE

Lo hizo apareciendo antes de la última ría para acercarse poco a poco al 'rey' Soufiane El Bakkali, oro en los dos últimos Juegos y en los dos últimos Mundiales. Beamish lo derrotó por siete centésimas (8:33.88) y provocó el llanto del alauita al verse superado, con el keniano Edmund Serem bronce (8:34.56) y el 'recordman' universal etíope Lamecha Girma sexto (8:35.60) .

Esa sorpresa la igualó en 100 vallas la suiza Ditaji Kambundji (23 años), plata en el europeo de Roma'24 y en 60 vallas en el Mundial de Nanking'25. Pese a su progresión y a su dominio del liso, la hermana de Mujinga tenía enfrente a la 'recordwoman' mundial nigeriana Tobi Amusan, a la defendora del título estadounidense Masai Rusell y a su compatriota Grace Stark.

Ditaji Kambundji ganó la final con autoridad / AP

La helvética fue la mejor en la puesta en escena por la calle uno y resistió sin errores la pujanza de las grandes favoritas por las calles centrales para imponerse con 12.21 y situarse segunda europea de la historia tras la histórica búlgara Yordanka Donkova (12.21). Amusan se llevó la plata con 12.29, Stark el bronce (12.34) y Russell, la medalla de chocolate con 12.44.

Lo de la canadiense Camryn Rogers en el martillo parece ya una 'dictadura'. La campeona mundial y olímpica, de 26 años, empezó con 78,09 y en el segundo se fue a 80,51 para situarse segunda de la historia tras la polaca Anita Wlodarczyk (82,98), quien a sus 40 años fue sexta con 74,64. Rogers compartió podio con las chinas Jie Zhao (77,60) y Jiale Zhang (77,10).