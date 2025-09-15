«Cuando pierdes siempre hay malas sensaciones»

El inicio de temporada no podía ser más adverso para el Badajoz. Después de la derrota por incomparecencia frente al Azuaga, motivada por el bloqueo de sus fichas por parte de la FIFA, el equipo volvió a caer en la segunda jornada, esta vez sobre el césped de Santa Amalia por 1-0. Con dos derrotas en dos partidos y un balance negativo de tres puntos, los blanquinegros figuran como colistas del Grupo XIV de Tercera Federación.

Tras el encuentro, Juan Marrero compareció ante los medios y no escondió su malestar por la imagen de su equipo. El técnico valenciano admitió que el duelo estuvo marcado por las condiciones del terreno de juego, donde «los rechaces y los balones divididos eran muy importantes porque el césped estaba muy mal». Sin embargo, señaló que más allá de la dificultad, faltó precisión. «Necesitábamos aprovechar las situaciones ofensivas y hemos estado desacertados. O el balón botaba mal o tomábamos la decisión equivocada», explicó.

Marrero destacó que el equipo «luchó y lo intentó», pero pidió «más tranquilidad y menos precipitación, sobre todo en el aspecto ofensivo», al tiempo que reprochó que algunos futbolistas no ganaran duelos en los que sí podían imponerse.

El entrenador recordó que, a pesar del castigo en la clasificación, «solo llevamos una jornada, porque en la primera no hemos podido competir», y quiso transmitir confianza en la reacción. «La derrota nos duele a todos, a mí el primero, pero la liga acaba de comenzar», aseguró.

Para revertir la situación, la receta del técnico valenciano es clara. «Tenemos que empezar a sumar de tres en tres para recuperar el terreno perdido. A los problemas hay que ponerles soluciones, y la única es ganar», concluyó el preparador blanquinegro en su comparecencia ante los medios.

El siguiente reto que tendrán por delante los futbolistas que dirige Marrero será el próximo domingo a las 17.00. El Badajoz espera debutar en su estadio tras la no disputa del choque ante el Azuaga, y lo hará ante todo un hueso de la categoría y un viejo conocido del técnico valenciano, el Don Benito.