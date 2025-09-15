Las promesas extremeñas del motor se lucen en el Karting Kids

Los más jóvenes de todas las categorías del automovilismo extremeño tenían cita este domingo en el circuito Cáceres Kart con el Campeonato Karting Kids. Fueron dos carreras oficiales a nueve vueltas y los entrenamientos libres y clasificatorios previos.

Antes de saltar a pista los diez pilotos inscritos, la jornada empezaba con formación teórica y prácticas formativas en pista "porque hay que sentar bases correctas que ayuden a progresar adecuadamente a los chavales, y aprender que la deportividad y respeto por los compañeros de carreras son fundamentales", argumenta la Federación Extremeña de Automovilismo.

La 'pole position' y vuelta rápida con un tiempo de 1:21:576 se las anotaba Félix Tejeda, pero no fue suya la victoria porque el más regular era Gonzalo Jiménez Vaca, sumando 30 puntos entre las dos carreras frente a los 29 de su oponente. Mala suerte para Darío Casero, que completaba podio con 25 y al que se le estropeó el kart cuando iba segundo en la primera de las pruebas, restando unos puntos que le habrían permitido subir en la clasificación final. El campeonato se reanuda el 16 de noviembre.