El Rena, primer líder del grupo extremeño de Tercera

Animada jornada inicial en el grupo 23º de Tercera División Nacional de fútbol sala. Entre los primeros partidos de liga, disputados el pasado fin de semana, destacaron la victoria de un debutante en la categoría en la pista de un descendido de Segunda B: Badajoz GV Energía ACV 3-Castañar de Ibor 4 y la derrota en casa de un tradicional aspirante a las posiciones de privilegio: Colegio San José 2-Torrecillas 3. El primer líder, por diferencia de goles entre los equipos que ganaron, es el Bambatam Rena que venció 5-2 al Casar de Cáceres.

En cuanto al desarrollo de esta primera jornada el Granja ganó en el estreno del campeón de liga del año pasado, aunque terminó ascendiendo el Jerez tras el playoff. 3-1 vencieron los de Granja de Torrehermosa a un Buhersa Fyerpa Talayuela que ha retornado esta temporada a Tercera tras algunas temporadas ausente. Los goles de Juanmi, Parra y Sánchez pusieron en ventaja clara a los locales y Tripi recortó en los últimos compases.

Una de las sorpresas fue el San José 2-Torrecillas 3. Derrota del reciente campeón de la Supercopa de Extremadura contra el equipo de Torrecillas de la Tiesa entrenador por Agustín Martín, ex técnico del Navalmoral FS. Dani del Sol marcó los dos goles del equipo de Cáceres y por los visitantes lo hicieron Roberto 2 y Alex.

Por su parte, el otro equipo de la capital cacereña empataba: Alfar Salvatierra 5-Cáceres Universidad 5. Reparto de puntos entre dos equipos que terminaron parejos en la zona media de la tabla la liga anterior. Ojalvo hizo 3 goles para los visitantes con Puchi y Pablo completando la lista de anotadores y por los locales marcaron Juan Diaz 2, Jose, Alex e Iván.

Victoria clara del Bambatam Rena que sigue siendo un equipo solvente en su cancha; venció 5-2 al Casar de Cáceres que también ha vuelto esta temporada a Tercera. Búrdalo, Juan y los hermanos Antonio y Jonathan Requero marcaron por el equipo de Rena y en el de Casar lo hicieron Álvaro y Víctor Colo, ex jugador de fútbol ahora reconvertido al fútbol sala.

Más partidos

Otro empate en esta jornada fue el Burguillos del Cerro 2-Navalmoral 2. Dos goles de Giraldo para los locales y tantos moralos de Fermín y Javi; el portero visitante clave en el reparto de puntos. Además victoria por la mínima del Jarandilla, 2-1, frente al Villagarcía; buen inicio verato tras su gran temporada del año pasado. David y Alex hicieron los goles jarandillanos y de penalti Jesús marcó para los de Villagarcía de la Torre en el último minuto.

La jornada se cerró el domingo con dos partidos matinales: el Badajoz fue derrotado 3-4 por el Castañar tras comenzar ganando 2-0 y con remontada visitante en los últimos compases. Por los locales marcaron Kiki, Borja y ventura y por el equipo castañero Víctor, Juan Pedro, Marcos y Pablo; por otro lado el Arroyo Ferroluz, serio aspirante a todo esta temporada, ganó 4-2 al Ciudad de Almendralejo con tres goles de Juan Manuel y uno de Cristian, mientras que por el equipo visitante marcaron Samuel y Pedro.

En la próxima jornada destaca el partido que enfrentará a dos equipos de las capitales de provincia extremeñas entre el Cáceres Uex y el Badajoz ACV. El San José visitará Castañar y el Rena Talayuela.

