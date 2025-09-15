Baloncesto. Segunda FEB
El Trofeo Cáceres Patrimonio alcanza su 32ª edición
El Cáceres recibirá este miércoles al Morón, en el que milita su histórico Luis Parejo
Cáceres Patrimonio de la Humanidad y Morón disputarán este miércoles a las 20.30 horas la trigesimosegunda edición del torneo que lleva el nombre del equipo local. Se trata pues de «un clásico ya del baloncesto en la ciudad», como señaló la concejala Noelia Rodríguez, que lo enmarcó dentro de las actividades de Cáceres como Ciudad Europea del Deporte 2026.
El presidente del club, José Manuel Sánchez, recordó que la competición se remonta a la época en la que representante de la ciudad, ya extinguido, militaba en la Liga ACB. «Nosotros seguimos con ello y queremos mantenerlo gracias a la colaboración del ayuntamiento», señaló. Enfrente estará un rival que acaba de descender de Primera FEB y que considera Sánchez que será «competitivo en nuestra categoría».Será también el regreso deLuis Parejo al Multiusos. Todavía es el jugador con más puntos anotados y partidos jugados en el Cáceres Patrimonio, en el que militó siete temporadas.
El presidente habló de las expectativas de su equipo. «Vamos a a intentar subir. Ya el año pasado nos quedamos con la miel en los labios. En este hemos diseñado un equipo un poquito más joven, más peleón, quizás con menos experiencia, pero yo creo que nos puede dar mucho. Vamos a intentar estar arriba», aseveró.
A su lado, la concejala garantizó «más o menos» la misma subvención municipal que la temporada pasada.
