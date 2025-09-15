Victoria global de Javier Conejero en la Copa Racer Confortauto

Golpe de efecto el piloto placentino Javier Conejero, una de las rutilantes promesas de Escudería Plasencia, tras su victoria global este fin de semana en el Circuito de Navarra, a la postre tercera cita de la campaña de la Copa Racer Confortauto 2025. La joven promesa finalizaba con sendas victorias en la primera carrera al esprint y en la principal, que en el global le otorgan la primera plaza en la general de la prueba, con la que se queda a las puertas de la tercera plaza del campeonato, a tan solo diez puntos del líder.

Se trata de una competición en circuitos en un campeonato de iniciación no solo para pilotos jóvenes, sino también para todos aquellos que deseen dar el gran salto. “Ha sido un fin de semana muy completo, donde hemos competido de tú a tú con los primeros clasificados. Nos marchamos con un buen botín, dos victorias y la vuelta rápida en el primer esprint” afirma Conejero, que avanza que “lucharemos por acceder al podio en las dos últimas citas de la competición”.

Primero, tercero y primero

En la primera carrera al esprint, Conejero conseguía vencer en la vertiente de turismos con un tiempo de 25:22.908 minutos en once vueltas al trazado y con cerca de tres segundos de ventaja sobre su más inmediato perseguidor, además de marcar la vuelta rápida. En la segunda, el extremeño finalizaba en cuarta posición con un tiempo de 22:17.959 en completar diez vueltas al trazado, a menos de cinco segundos del vencedor.

En la carrera principal, de nuevo imponía su ley con un tiempo de 48:09.893 minutos en completar 21 vueltas, con más de doce segundos de ventaja sobre el segundo clasificado. Después de su victoria global en Navarra, suma ahora 116 puntos, a solo diez del líder, Hugo Latorre Vega, y a tan solo uno del tercer cajón del podio, a falta de las citas en Jerez y las 2 Horas Racer de nuevo en Navarra, ambas citas en el mes de noviembre.