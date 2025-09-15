Zarpazo del Extremadura en Jaén

Ficha técnica REAL JAÉN: Rabanillo, Curro, Pavón, Del Amo, José (Manu, m.81) Alberto (Sergio Rivera, m.60), Pablo García (Agus Alonso, m.60), Adri Paz, Mario Martos (Alex Maroto, m.67), Óscar Lozano, David Serrano. EXTREMADURA: Robador; Samu Hurtado, Carlos Cordero, Cano, Fran Rosales, Zarfino, Marco Manchón (Marikel, m.82), Callejón (Barrero, m.70), Barace, Dieguito (Usama, m.78), Frodo. GOLES: 0-1 Callejón, min.57. ÁRBITRO: Miguel Cuadrado (Murcia). Amonestó con amarilla a los locales Pavón y Agus Alonso; y a los visitantes Carlos Carodero, Zarfino y Frodo. INCIDENCIAS: La Nueva Victoria de Jaén. 5.500 espectadores.

Hace justo ahora tres años el Extremadura estaba a punto de debutar en Segunda Extremeña ante el Aceuchal B en las catacumbas del fútbol regional. Y tres años después, saborea una victoria de mucho prestigio en la Nueva Victoria de Jaén, ante un histórico de nuestro fútbol, y dejando de nuevo a Almendralejo brillando en el mapa nacional. El Extremadura ha vuelto. Y quizá, nunca se fue.

Lo cierto es que el conjunto azulgrana realizó un partido muy completo en Jaén, siendo dominador de la primera parte por completo y sabiendo competir en los momentos más importantes de la segunda, incluido el golazo de Calleón de falta que terminó siendo determinante.

No hizo experimentos Cisqui en el once inicial. Marco Manchón, que se lo había ganado a pulso, fue titular e hizo una primera parte colosal. También entró Samu Hurtado por Tala y su concurso defensivo fue notable.

Muy pronto se hizo el Extremadura con el dominio del partido, con una presión alta y valiente que ya había avisado Cisqui. De hecho, a los pocos minutos de empezar, Dieguito tuvo una internada brutal por banda izquierda que no encontró rematador por muy poco.

Respondió el Jaén con un disparo lejano de Martos que no encontró portería, pero que avisó de las intenciones locales.

Dieguito estuvo menos brillante que en otras ocasiones, pero tuvo unos primeros 20 minutos de mucho peligro en banda. También lo probó Manchón desde larga distancia sin encontrar portería.

Del Jaén, muy poco en la primera parte, neutralizado por la presión sensacionalmente orquestada por los de Cisqui arriba. La mejor del primer acto la tuvo Zarfino, que remató por encima del larguero un centro envenenado de Dieguito.

Segundo tiempo

El decorado cambió en la segunda parte con un Jaén más incisivo. Óscar Lozano, su mejor hombre, sembró el pánico con varios centros que tuvieron que neutralizar Ángel Cano y Carlos Cordero, imperiales en la retaguardia. Perdonó el Jaén su mejor ocasión del partido en las botas de Pablo García, que cruzó en exceso un sensacional pase de Martos entre líneas. Eran los minutos del Jaén, pero el fútbol no entiende de dominios.

Y es que el Extremadura apareció cuando peor lo estaba pasando. Un balón llovido del cielo de Jaén lo recogió Frodo en una maniobra excelsa de delantero. El delantero leonés sacó una falta en la frontal de donde no había nada. Bajó una lavadora y dejó el libre directo para Callejón. Parecía que estaba lejos esa falta, pero Callejón la convirtió en un escuadrazo majestuoso que desgarró las gargantas de los casi cien azulgranas en las gradas de la Nueva Victoria. Un golazo de campeonato que ponía por delante al Extremadura para ejecutar su plan perfecto.

A partir del gol, el Jaén quiso tumbar el partido hacia el campo azulgrana, pero el cuadro de Cisqui se defendió con garra, orden y pundonor.

Mientras el Jaén cosía a centros al Extremadura en su área, los de Almendralejo aprovechaban salidas rápidas para intentar finiquitar el partido. Zarfino tuvo el segundo con un precioso remate al palo a pase de Frodo a 10 minutos del final. Y en el descuento, con el Jaén volcado, Barrero perdonó el 0-2 en un mano a mano que acabó en el palo.

En el descuento, Fran Rosales fue el salvador del equipo al sacar en apenas cinco minutos de reloj dos goles cantados debajo de los palos. Hasta el 98 sufrió el Extremadura en Jaén para agarrar tres puntos que valen más que lo que dicta la clasificación. Es un mensaje directo de que el Extremadura está en esta categoría para sufrir y para soñar con cosas grandes que ya ha sabido demostrar. La próxima semana vuelta al Francisco de la Hera para recibir el próximo domingo al Yeclano.