El Campanario jugará con el Yuncos en la previa de la Copa del Rey

El Campanario se enfrentará al Yuncos toledano en la previa de la Copa del Rey en una eliminatoria a ida y vuelta que otorgará al campeón un billete para enfrentarse con un equipo de Primera División. El primer partido se jugará el sábado 27 de septiembre en tierras extremeñas y el segundo una semana después, el 4 de octubre, en la localidad castellano manchega.

El presidente del Campanario, José Carmona, ha asegurado estar ilusionado con esta histórica eliminatoria, ya que será la primera vez que el club participa en la Copa del Rey: «El Yuncos es un equipo seguramente muy parejo al nuestro. Será una eliminatoria muy igualada. Lo peor es jugar la vuelta fuera de casa», ha dicho en declaraciones a Canal Extremadura.

Son más de 300 los kilómetros que separan un municipio de otro, aunque lo previsible es que haya movimiento de aficionados en ambas direcciones.