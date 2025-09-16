Fútbol
El Campanario jugará con el Yuncos en la previa de la Copa del Rey
La ida se jugará el 27 de septiembre en la localidad extremeña y la vuelta el 4 de octubre
El Campanario se enfrentará al Yuncos toledano en la previa de la Copa del Rey en una eliminatoria a ida y vuelta que otorgará al campeón un billete para enfrentarse con un equipo de Primera División. El primer partido se jugará el sábado 27 de septiembre en tierras extremeñas y el segundo una semana después, el 4 de octubre, en la localidad castellano manchega.
El presidente del Campanario, José Carmona, ha asegurado estar ilusionado con esta histórica eliminatoria, ya que será la primera vez que el club participa en la Copa del Rey: «El Yuncos es un equipo seguramente muy parejo al nuestro. Será una eliminatoria muy igualada. Lo peor es jugar la vuelta fuera de casa», ha dicho en declaraciones a Canal Extremadura.
Son más de 300 los kilómetros que separan un municipio de otro, aunque lo previsible es que haya movimiento de aficionados en ambas direcciones.
- Arquitectos de Cáceres alegan a la totalidad del proyecto de Virgen de la Montaña
- Menores y la nueva ley antitabaco en Cáceres: 'Los padres no tienen que pagar los platos rotos de sus hijos
- El pueblo extremeño donde veranea Estopa y que cuenta con una calle en su nombre
- El pueblo salva al pueblo, otra vez': así se organizan las familias extremeñas que se han quedado sin rutas escolares
- El alcalde de Cáceres celebra el 'éxito' de la Noche del Patrimonio y reivindica su papel para alcanzar la Capitalidad
- Plasencia mantiene la sanción de 8.200 euros por obras ilegales en la calle La Merced
- Drama en Monroy por un incendio forestal: 'Se han quemado mis mejores olivos, los que heredé de mi abuelo
- El soul estadounidense abre el Blues Cáceres