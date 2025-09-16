La Copa de la Reina pasa factura al Sport Extremadura

El Sport Extremadura no pudo dar continuidad a su buen arranque liguero y cayó por 5-0 en su visita al filial del Granada en la segunda jornada del Grupo 3 de Segunda Federación Femenina. El equipo pacense encajó así su primera derrota de la temporada en un partido que se le puso cuesta arriba desde el inicio.

Apenas habían transcurrido dos minutos de juego cuando Ana Martos adelantaba a las locales, abriendo un marcador que ya no dejaría de crecer. El tanto tempranero marcó el guion del choque, con un Granada B muy eficaz en los metros finales y un Sport que se vio superado en varias fases de la primera parte.

El tramo final del primer tiempo fue especialmente duro para las verdinegras. En el 36’, Lucía Nunes transformaba un penalti para hacer el 2-0, y apenas seis minutos después, Sonia Ruiz ampliaba la renta con un tercer gol que dejó tocadas a las pacenses. Cuando parecía que el descanso podría servir de alivio, Raimbault anotaba el cuarto tanto que dejaba el encuentro prácticamente sentenciado.

En la segunda mitad, el Sport trató de frenar la avalancha local y lo consiguió en parte, aunque sin capacidad de reacción en ataque. A veinte minutos del final, Patricia Molina cerraba el marcador con el definitivo 5-0.

Con la mente ya puesta en sus próximos compromisos, el Sport visitará el domingo al Juan Grande en Las Palmas y, apenas unos días después, afrontará los dieciseisavos de la Copa de la Reina frente al Rayo Vallecano, en un encuentro que se disputará el 1 o 2 de octubre en la Ciudad Deportiva Fundación Rayo.