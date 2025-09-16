David Barroso se mete con autoridad en las semifinales del Mundial de Tokio

David Barroso, campeón del mundo universitario, se estrenó con autoridad vistiendo los colores de la selección absoluta de atletismo. El atleta de Zafra que compite con el Capex de Villafranca de los Barros ganó su serie en la prueba de 800 metros del Mundial que se está disputando en Tokio y se clasificó así para las semifinales.

Al segedano le acompañará en semis el también español Mohamed Attaoui, que también ganó su serie. Fuera de la competición está ya Mariano García, cuarto en su carrera.

Barroso, en su debut mundialista, fue el primero de los tres españoles en saltar a la pista en la primera serie, en la que se impuso con un tiempo de 1:44.94, solo siete centésimas menos que el segundo clasificado, el argelino Djamel Sedjati (1:45.01).

El extremeño, entrenado por José Ángel Rama (Capex), refrendó el buen momento que atraviesa y, con esa marca, hizo su tercer mejor tiempo de la temporada de aire libre.

Barroso dijo que se encontró «espectacular» sobre la pista del Estadio Olímpico y que supo «gestionar bien la presión de ser un novato». «Me he encontrado espectacular. He hablado con mi entrenador antes del calentamiento y he decidido correr por fuera. Siempre he estado bien colocado con opciones de salida en la última recta, sin quedarnos encerrados como en el Campeonato de España», dijo Barroso, en la zona mixta del Estadio Olímpico de Tokio.

«He gestionado bien la presión de ser un novato representando a España porque para mi es un orgullo estar aquí, en un campeonato de este calibre, representando también a Extremadura y a mi colegio, Pedro de Valencia (Zafra), donde me he criado de pequeño y sé que han parado las clases para verme», comentó. Las semifinales se disputan este jueves.

También atraviesa un momento dulce Attaoui, como demostró el pasado 20 de junio ganando en París una carrera de la Liga Diamante o días después su prueba en el Europeo de naciones en Madrid.

En Tokio, donde ha llegado «sin renunciar a nada y pensando en grande», el cántabro hizo una carrera perfecta y terminó al esprint para ganar la serie con un crono de 1:45.23.

Menos fortuna tuvo el murciano Mariano García, que se quedó fuera al ser cuarto de su serie con un tiempo de 1:47.09, a seis centésimas de la tercera plaza que le hubiese dado el pase a semifinales y que fue para el canadiense Marco Arop con 1:45.39.