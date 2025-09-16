El evento del deporte federado triunfa en Miajadas

Miajadas fue el pasado sábado escenario de un acontecimiento deportivo y social que pulverizó todos los pronósticos. La edición cacereña del Programa de Activación Rural Federativa (Parf) que organiza la Unión de Federaciones Deportivas Extremeñas (Unionfedex) con el apoyo de la Diputación de Cáceres y el Ayuntamiento de Miajadas convirtió sus instalaciones deportivas en un hervidero de actividades que acercaban prácticas menos conocidas al mundo rural.

Federación de Gimnasia. / SPORTMAKING

Buen ambiente, curiosidad por saber de nuevos deportes, participación y competición sana marcaron la jornada matinal en Miajadas, en la que muchos descubrieron novedosas formar de hacer ejercicio en una auténtica feria del deporte.

Federación de Kickboxing. / SPORTMAKING

Federaciones participantes

Diez federaciones se esforzaron en llevar el deporte federado a nuevas áreas al objeto de que todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades y se fortalezca el sentimiento de pertenencia a la comunidad y especialmente a una federación deportiva. Las federaciones extremeñas participantes fueron: Vela, Automovilismo, Salvamento y Socorrismo, Piragüismo, Hípica, Tenis, Montaña y Escalada modalidad marcha nórdica, Kickboxing, Tiro con Arco y Gimnasia.

Federación de Arco. / SPORTMAKING

A través de exhibiciones, talleres, competiciones amistosas, charlas y actividades para niños. Las actividades duraban unos 20 minutos y estaban adaptadas a las diferentes edades e intereses de los participantes, que no podían superar los grupos de 20 personas. El pabellón polideportivo, la piscina, campo de fútbol, la sala de usos múltiples, la Laguna Nueva y sus pabellones cubierto y semicubierto, la zona de tierra cubierta y el parking fueron aprovechados al máximo.

Federación de Pickleball. / SPORTMAKING

Demostraciones sorprendentes

Fue una jornada sorprendente, que superó en espectacularidad a la celebrada en Badajoz. La peculiaridad de Miajadas es que se han podido aprovechar las piscinas y la Laguna nueva para actividades acuáticas de las federaciones de Vela, Piragüismo, y Salvamento y Socorrismo . La primera llevó unas barcas que instaló en la piscina olímpica, lo que permitió que los niños pudieran vivir en directo la experiencia de subirse a este tipo de instalaciones. Piragüismo desarrolló su actividad promocional en la Laguna Nueva.

Federación de Automovilismo. / SPORTMAKING

La federación de Automovilismo llevó Kart de competición, coche de competición,. material de competición y vídeo charla, y la de Hípica llevó un caballo y un poni con los que les ofrecieron la posibilidad de dar paseos a quienes se los solicitaron. Las diferentes federaciones fueron rotando por los excelentes espacios para practicar el deporte en Miajadas y la jornada fue un éxito.

Federación de Hípica. / SPORTMAKING

Buena experiencia

El buen desarrollo de esta edición del Programa de Activación Rural Federativa y el trabajo realizado por Unionfedex anima a los organizadores a repetir la experiencia el próximo año. Los beneficios y las ventajas de practicar un deporte federado quedaron patentes.

Federación de Montaña y Escalada, modalidad de Marcha Nórdica. / SPORTMAKING

Federación de Salvamento. / SPORTMAKING