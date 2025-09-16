Fútbol | Tercera Federación
FIFA cierra de manera definitiva el proceso abierto contra el Badajoz
La Comisión Disciplinaria del máximo ente futbolístico ha comunicado este miércoles a la entidad pacense que ha superado su evaluación de cumplimiento exigida por la FIFA Clearing House
Aunque las inscripciones se tramitaron y el Badajoz pudo competir el pasado domingo en Santa Amalia, la FIFA ha remitido un comunicado al club blanquinegro este martes en el que se anuncia que la entidad pacense ha superado de manera exitosa la evaluación de cumplimiento exigida por el Clearing House.
A través de una misiva publicada en la web del club, el Badajoz ha comunicado la noticia a sus seguidores, tildando la sanción que los llevó a no poder disputar el primer partido en casa ante el Azuaga y la posterior pérdida de tres puntos de «injusta».
«Han sido dos semanas de incertidumbre y de lucha constante, provocados por un procedimiento que jamás debió poner en riesgo el normal desarrollo de nuestra actividad deportiva y de la competición. Tal y como ahora se puede constatar, todo este proceso no era más que una cuestión de trámites y papeles, nunca de pagos o deudas, como algunos insinuaron», reza el comunicado emitido por el club blanquinegro.
Aunque lo que realmente ha levantado FIFA es la sanción que recaía sobre el Badajoz por no colaborar en el proceso de documentación que exige a todos los clubes. Tras conocerse la no disputa del choque ante el Azuaga, el Badajoz tuvo que enviar documentación durante cuatro días hasta que recibió la aprobación para competir en la segunda jornada.
Tras el cierre del proceso, el Badajoz deberá afrontar ahora las obligaciones económicas que le impuso FIFA. Desde la notificación del martes 16 de septiembre, el club cuenta con 30 días para abonar más de 200.000 euros correspondientes a los derechos de formación de Santiago Müller.
En caso de que el club no abone la cantidad dentro del plazo, corre el riesgo de que sus derechos de inscripción vuelvan a bloquearse, impidiendo la tramitación de nuevas fichas, aunque no de las que ya se encuentran dadas de alta.
