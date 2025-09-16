El Mérida entrenará en Guadiana

El Mérida ha puesto fin al principal problema que se había encontrado en el presente mes de septiembre, el campo de entrenamiento, y a partir de este miércoles lo hará en el Municipal de Guadiana. La entidad emeritense ha mostrado su «más sincero agradecimiento al CD Guadiana por esta cesión, así como a su presidente y directivos, y al Ayuntamiento de Guadiana, demostrando ser un club señor de nuestra región».

El motivo de este cambio de es «la resiembra que comienza este miércoles en el estadio Romano José Fouto de Mérida y a la finalización de los trabajos en el campo de césped natural de los Campos de la Federación ‘Miguel Patón’, por lo que el club ha buscado un terreno de juego alternativo para el desarrollo de los entrenamientos».

Por otro lado, el club ha realizado la presentación de su último fichaje, el extremo portugués Rui Gomes, quien «puede jugar por las dos bandas o por dentro, lo cual nos puede aportar versatilidad. Con este fichaje buscábamos profundidad», explicaba Tiago Lenho. El director deportivo reconocía que «por ahora cerramos el mercado, esta es la idea, queda una ficha libre sub-23 por completar, pero no estamos en busca de nadie, aunque si sale algún jugador que nos pueda parecer interesante, lo valoraremos».

Lenho se mostraba «contento» con el mercado de fichajes, aunque «siempre se puede hacer mejor. Ha sido un mercado muy largo, con muchos fichajes, el cambio de entrenador tampoco ha ayudado porque los jugadores quieren saber con qué entrenador van a trabajar».

En relación con el inicio liguero protagonizado por el equipo, con una victoria y dos derrotas, tras analizar los tres encuentros afirmaba que «es normal que una plantilla completamente nueva pueda sufrir un poco más al inicio, pero hay que seguir trabajando porque la competición es muy competitiva».

Oportunidad para Rui Gomes

El propio Rui Gomes, por su parte, se definía como un «extremo derecho, aunque también puedo jugar por la izquierda o por el medio, donde el míster me ponga». Reconocía estar «contento» ante «una buena oportunidad, diferente a Portugal, con un fútbol diferente y tengo muchas esperanzas este año en Mérida». El futbolista, que estaba sin equipo, esperaba estar al nivel físico de sus compañeros «en una semana o dos». Con respecto a la plantilla que se ha encontrado, «me encantó, hay muchos buenos jugadores, el fútbol es el que yo procuro y parecido a mis características».

Suscríbete para seguir leyendo