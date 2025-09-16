Mosqueo de la afición del Cacereño

El inicio como local del Cacereño en esta primera aventura en Primera Federación está siendo más que tortuoso de lo esperado. A un primer exilio en el Francisco de la Hera (derrota 0-2 ante el Arenteiro el pasado domingo) ha tenido que sumar otro mucho más doloroso, ya que es el derbi ante el Mérida (este sábado a las 18.30 en el mismo escenario). Este cambio, además, llega con el extra del enfado de los abonados de preferencia, que se quejan porque el sábado tendrán que sentarse en uno de los fondos (el norte) de estadio almendralejense.

En el fondo sur irá la hinchada del Mérida, que prepara un desplazamiento masivo por la cercanía entre la capital autonómica y la de Tierra de Barros (apenas 32 kilómetros), en preferencia los abonados del Extremadura (con entrada gratuita por la cesión del estadio por parte del club azulgrana) y la neutral y en tribuna, los que tienen abono para esta misma zona en un Príncipe Felipe que espera estar listo para el partido de la séptima jornada, cuando el Cacereño recibirá al Tenerife.

Además de la ubicación en el estadio de los aficionados, el Cacereño dio a conocer el precio de las entradas para el derbi: 15 euros para adultos y 5 para niños de entre 6 y 12 años. Los abonados del CPC no tienen ningún extra. Tampoco en los autobuses fletados por el club (como ya hizo el fin de semana anterior) y para los que de momento ya se han apuntado algo más de 150 personas.

«Los aficionados de preferencia deberíamos ir en preferencia, no en el fondo…», escribía en redes sociales un hincha del decano extremeño en una línea de enfado mostrado por muchos otros. Algunos, incluso, afirmaban que si se les ubicaba en el fondo norte del Francisco de la Hera y no en preferencia no renovarían sus abonos la próxima temporada. «Es un abuso y una vergüenza. Ponéis el partido a 100 kilómetros y facilitáis entradas peores que las que hemos pagado. ¿En serio? ¿Ese es el trato que dispensáis a los socios?», apuntaba otro. Alguno, más comprensivo, entendía que una de las condiciones impuestas por el Extremadura para la cesión del estadio es que sus abonados además de tener entrada gratuita, se ubiquen en la zona de preferencia.

Intentando aislarse de todo esto está la plantilla del Cacereño, que este miércoles volverá a los entrenamientos después de descansar el martes. Vuelven al trabajo los jugadores con una misión importante, la de mejorar en labores defensivas después de encajar cinco tantos en los tres primeros partidos de liga, un lastre que impide despegar al CPC.

