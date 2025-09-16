Toledo, penúltimo escollo del Coria hacia la Copa del Rey

Y de repente la Copa del Rey está ahí, muy cerca, a solo dos victorias. El Coria es plenamente consciente del premio por el que compite en la Copa Federación. Este miércoles se juega la ronda de octavos de final de esta Copa RFEF, con el partido Toledo-Coria (20.00, estadio Salto del Caballo) en el que juega el único superviviente extremeño en esta competición. El equipo entrenado por Rai Rosa afronta el penúltimo escalón que le puede llevar de nuevo a jugar la Copa del Rey: los cuatro semifinalistas conseguirán la clasificación.

El Coria se clasificó la semana pasada para esta eliminatoria tras superar al Jaraíz (2-2 y victoria en la tanda de penaltis). El Moralo, campeón regional de Copa Federación, fue eliminado por el Varea que recibirá a su vez al San Sebastián de los Reyes, también este miércoles como todos los cruces de octavos. De este partido saldría el rival del Coria en la final del grupo C si los extremeños superan al Toledo. Todas las eliminatorias de esta Copa Federación son a partido único, con la novedad de que este año se hace un sorteo por ronda. En el caso de los cuartos de final la suerte decidirá que equipo juega en casa.

Y este sentido es en el que precisamente no está teniendo fortuna el Coria, ya que no ha podido comparecer ante sus aficionados en La Isla. Tras viajar hasta Jaraíz de la Vera en dieciseisavos ahora se desplazará hasta Toledo en octavos de final. Sí podría citarse a la buena suerte en el sentido estrictamente deportivo, ya que el rival de los caurienses vuelve a ser de una categoría más baja. El Toledo juega en el grupo 18 de Tercera Federación y, de momento, suma dos puntos tras empatar 0-0 en Tarancón en la primera jornada y 1-1 en su campo con el Villarrubia el pasado fin de semana. En la primera ronda de Copa Federación eliminó al Laguna, con prórroga incluida, al ganar 1-2 en su viaje a las Islas Canarias.

Tras acumular una derrota y una contundente victoria en el grupo 5 de Segunda Federación (el pasado domingo ante el filial del Getafe, 3-0), el Coria se concentra en la Copa Federación con un claro objetivo: vencer al Toledo y llegar a la ronda de cuartos de final en la que se situaría frente a la puerta que da acceso a la Copa del Rey. Sin desmerecer por supuesto el prestigio que le daría competir por el título de esta Copa Federación, cuyo vigente campeón es el Extremadura de Almendralejo.

Suscríbete para seguir leyendo