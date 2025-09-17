El Extremadura Pebetero cierra la temporada en Salamanca

El Extremadura Pebetero despide la temporada 2025 en la Vuelta a Salamanca. Esta edición, la número 53, se celebrará en tres etapas este fin de semana, de viernes a domingo.

El equipo alineará en la salida de la primera etapa a José María Martín, Alberto Gallego, David Chamorro, Francisco Jesús Fernández, Pablo Leno y Pablo Antúnez. Llegan motivados y con ganas de sumar alguna victoria más a lo ya conseguido.

Con una participación de 18 equipos de seis corredores cada uno, las tres etapas de la vuelta ofrecen perfiles variados, con oportunidades para rodadores y sprinters, escaladores y contrarrelojistas.

Las tres jornadas

La primera etapa, con salida en Cantalpino y meta en Babilafuente, presenta un perfil quebrado y duro en sus 146 kilómetros, con tres premios de montaña de 3ª categoría. Podría ser decisiva para la clasificación general final, y es probable que se resuelva con un sprint en un grupo reducido.

La segunda es la reina, al menos sobre el papel. Con salida en La Alberca y meta en Ledrada, es muy dura en su parte final. Aunque corta, con solo 126,7 kilómetros de recorrido, seguro que generará diferencias importantes en la general, ya que termina en un alto puntuable de 3ª categoría. Los escaladores parecen ser los favoritos para disputar esta etapa y, quizás, la general.

La última es una contrarreloj individual que se celebrará en la capital de Salamanca, con meta en su monumental Plaza Mayor. Los 4,4 km, muy técnicos, de esta crono final permitirán el lucimiento de los contrarrelojistas y podrían decidir la vuelta entre los mejores, con diferencias de apenas unos segundos respecto a los rivales.