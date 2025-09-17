El Extremadura hace sonreír a los usuarios de Includes Almendralejo

La mañana de este miércoles ha sido de esas que se quedan grabadas en la memoria. Las instalaciones de Includes Almendralejo se llenaron de sonrisas, emoción y abrazos con la visita de los jugadores del CD Extremadura Gio Zarfino, Frodo y Maikel, acompañados por el director deportivo, Manuel Mosquera, y el entrenador del primer equipo, Francisco Javier “Cisqui”. Juntos, compartieron momentos únicos con cerca de un centenar de usuarios del centro, reafirmando que el compromiso del club con la sociedad es tan fuerte como su pasión por el fútbol.

Desde el primer instante, los usuarios, algunos con sus bufandas azulgranas al cuello, recibieron a sus ídolos entre aplausos y sonrisas que hablaban por sí solas. Hubo tiempo para todo: fotos, autógrafos, vídeos, anécdotas y muchas risas. Para muchos de ellos, ver tan cerca a los jugadores que cada fin de semana siguen desde la grada del Francisco de la Hera fue como cumplir un sueño que llevaban tiempo esperando.

La delegación del club fue recibida por Julián Sánchez, coordinador de actividades deportivas, junto a la gerente Carmen Diestro y la presidenta Inés Castañón, quienes guiaron a jugadores y técnicos por las instalaciones y les explicaron la importante labor que se realiza con las personas con discapacidad intelectual y sus familias.

El momento más aclamado llegó de la mano de Gio Zarfino, que mantiene desde hace años un vínculo muy especial con Includes.

El club quiso transformar ese cariño en un regalo muy especial: bufandas y abonos de temporada para todos los usuarios, asegurando así que puedan estar en el estadio animando en cada partido. Desde Includes agradecieron el gesto en un mensaje lleno de sentimiento: “Muchas gracias CD Extremadura por estar siempre a nuestro lado y por el cariño con el que nos cuidáis. Ha sido un rato muy especial para nuestra afición futbolera. Este año, como siempre, estaremos animándoos desde la grada con toda nuestra fuerza".