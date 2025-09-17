Un inicio liguero lleno de sorpresas en Tercera

Las dos primeras jornadas ligueras en Tercera Federación ya han sido suficientes para dejar más que patente que la de este año va a ser una campaña apasionante y llena de sobresaltos. A priori, visto lo visto en los primeros 15 días de la competición ‘doméstica’, cualquier previsión puede ser borrada de un plumazo en cualquier punto de la región que forme parte de esta categoría.

Para empezar, no hay más que echar un vistazo al frente de la clasificación para ver las primeras sorpresas. Ahora mismo, tras la disputa de las dos primeras jornadas de liga, Jaraíz, Santa Amalia y Villanovense lideran la clasificación con seis puntos cada uno. Son los únicos equipos hasta el momento que han sido capaces de encadenar dos victorias consecutivas en su estreno liguero, lo que no solo les ha otorgado la posibilidad de esta en la parte alta de la tabla, sino también sacar un buen bagaje de puntos ante el Badajoz, el principal favorito al campeonato de liga. Pero en esa terna de líderes, además, cobra mayor importancia el hecho de que solo Jaraíz y el propio Santa Amalia, que por cierto venció el domingo en casa al mismo Badajoz, no han encajado un solo tanto en los 180 minutos que han disputado hasta la fecha. Todo un logro.

A rebufo vienen por el momento el Villafranca, que suma cuatro puntos con un triunfo y un empate, y una larga terna de equipos como Don Benito, Azuaga o LLerenense.

Goleada imponente

En el caso del Don Benito de José Carlos Prieto ‘Canica’, su goleada del pasado fin de semana en casa ante el Atlético Pueblonuevo por 6-1 borró cualquier fantasma despertado una semana antes tras la derrota ante el Montijo en el Emilio Macarro. El conjunto rojiblanco, con una goleada imponente en el Vicente Sanz para arrancar la temporada en casa, dio un golpe encima de la mesa para reafirmarse como uno de los grandes candidatos a todo.

Pero el triunfo del Azuaga ante el Llerenense en el derbi de la Campiña Sur por 3-1 también capacita al conjunto rojiblanco como una de las voces autorizadas de la categoría para competir por todo, por lo que es más que previsible que la parte alta de la clasificación ea un auténtico polvorín en este primer tercio de campeonato.

Abajo, menos sorpresas

En la parte de abajo, obviando la situación del Badajoz de colista de circunstancias, la presencia de Atlético Pueblonuevo o Montehermoso cerrando la clasificación con cero puntos entra dentro de la lógica. El Pueblonuevo, aunque consiguió la salvación el pasado año, tiene como principal objetivo la permanencia, y el Montehermoso paga estos días la novatada de la categoría al no haber sumado un solo punto hasta la fecha. Otros equipos como Diocesano, Moralo, Calamonte, Cabeza del Buey o Jerez, tras dos jornadas, siguen inmersos en la búsqueda de esa primera victoria que les dé energías para los próximos partidos de liga.