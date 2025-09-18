El Badajoz quiere evitar nuevas calabazas en casa

El Nuevo Vivero será este domingo a las 17.00 escenario de un partido de altos vuelos en el Grupo XIV de Tercera Federación. Badajoz y Don Benito, dos equipos llamados a pelear por el ascenso directo, se medirán inmersos en situaciones bien distintas. Mientras los calabazones han sumado una derrota y una victoria en las dos primeras jornadas, los pacenses todavía no han estrenado su casillero de puntos.

El inicio de curso ha sido especialmente complicado para el conjunto blanquinegro. La incomparecencia en el debut frente al Azuaga, provocada por el bloqueo de fichas impuesto por la FIFA, supuso la pérdida del encuentro y una sanción de tres puntos. La segunda jornada no trajo mejor fortuna. En Santa Amalia, el Badajoz cayó por 1-0 tras un gol de Joselu en el tramo final, mostrando una versión convincente en el inicio, pero que fue perdiendo presencia y acabó cediendo ante el empuje rival.

Al término del choque, Juan Marrero no escondió su malestar. El técnico valenciano admitió que su equipo debe «actuar con menos precipitación en ataque» y lamentó que «a los problemas hay que ponerles solución, y la mejor solución es ganar partidos». Con -3 en la clasificación, el margen de error es mínimo para un Badajoz obligado a reaccionar cuanto antes.

Un Don Benito ambicioso

Enfrente estará un Don Benito que tampoco ha tenido un arranque impecable, aunque con mejores sensaciones que su rival. Tras el descenso del pasado curso, la directiva confió en José Carlos Prieto y nombró a Jorge Mendoza como director deportivo para liderar una profunda renovación de la plantilla. Refuerzos como Nando Copete, Moussa Gueye, Pimienta, Pedro Toro, César Llera o Carlos López apuntalan un proyecto ambicioso.

Los rojiblancos debutaron con derrota en Montijo (2-0), pero se desquitaron en su feudo con una goleada sobre el Pueblonuevo (6-1). El acierto ofensivo, con doblete de Copete incluido, refuerza el potencial de un plantel decidido a regresar a Segunda Federación cuanto antes.

Con dinámicas opuestas y la necesidad de ganar sobre la mesa, el enfrentamiento del domingo se presenta como una prueba de fuego para ambos equipos. El Badajoz busca un primer triunfo que alivie urgencias y el Don Benito pretende confirmar que su proyecto va en serio.