El Cacereño fletará seis autobuses para 310 aficionados

310 aficionados han reservado plaza para viajar el sábado a Almendralejo en uno de los seis autobuses fletados por el Cacereño para el derbi ante el Mérida en el Francisco de la Hera. Son casi la mitad de los que una semana antes se inscribieron para el duelo contra el Arenteiro (557) en el mismo escenario. No significa esto que vaya a haber menos aficionados verdes en la grada, simplemente que han optado por otro medio de locomoción para desplazarse después de los problemas que hubo el pasado domingo, cuando algunos autobuses sufrieron pequeños retrasos llegando con el tiempo casi justo para el partido.

Los autobuses volverán a partir desde la avenida de Portugal a partir de las 15.00 horas. El encuentro arranca a las 18.30.

Además, el Cacereño ha vendido 300 entradas a sus aficionados. Hay que recordar que los abonados, más de 400 esta temporada, entraran de forma gratuita al estadio, situándose en la tribuna del Francisco de la Hera los que tengan un abono de tribuna en el Príncipe Felipe y en el fondo norte los que lo tenga de preferencia. En el fondo sur irán los aficionados del Mérida y en la preferencia del recinto almendralejense los abonados del Extremadura y el resto de seguidores. Para todos estos últimos, los emeritenses y los de Tierra de Barros, el precio de las entradas es de 15 euros (5 para niños de entre 6 y 12 años).

Este sábado, el derbi entre el Cacereño y el Mérida coincide en Almendralejo con la 54 edición del Rally de la Vendimia, lo que puede dificultar un poco la movilidad por la capital de Tierra de Barros. Por este motivo, las autoridades recomiendan aparcar en la zona del Recinto Ferial o en la explanada del mercadillo, que se habilitarán para tal efecto. Del mismo modo, los accesos a la zona del estadio deberán realizarse todos por la zona de avenida A Rua y calle Badajoz, ya que por Altozano no se podrá acceder.

Suscríbete para seguir leyendo