Canastas callejeras y solidarias en Plasencia

Plasencia se prepara para convertirse este sábado en el epicentro del baloncesto callejero e inclusivo al albergar la 13ª edición del Circuito CaixaBank 3x3. La emblemática Torre Lucía será el escenario donde se vivirá una intensa jornada deportiva, con la participación prevista de 260 jugadores y jugadoras distribuidos en 65 equipos de todas las categorías.

Organizado por la Federación Española de Baloncesto (FEB) y la Federación Extremeña de Baloncesto, con el patrocinio principal de CaixaBank y la colaboración del Ayuntamiento de Plasencia, el Circuito 3x3 contará con la participación de jugadores de toda la región divididos en categorías masculinas, femeninas y mixtas.

En total, se espera una jornada vibrante con la presencia de deportistas de todas las edades, además de un programa repleto de actividades paralelas y el impulso de la iniciativa solidaria ‘Cancha para todxs’, que destinará fondos por cada triple convertido a Cruz Roja, en apoyo a las zonas afectadas por los incendios forestales en Extremadura.

Los mejores deseos

El director comercial de la Red de CaixaBank en Extremadura, César Corcho, expresó el compromiso de la entidad con los valores sociales que promueve el baloncesto: «Estamos orgullosos de poder traer a Plasencia este importante evento que simboliza el trabajo en equipo, el compañerismo, la diversidad y la inclusión. Para CaixaBank, el deporte es muy importante y con iniciativas como esta reafirmamos nuestro compromiso con la sociedad extremeña. Queremos que este Circuito 3x3 sea un evento muy destacado en la agenda cultural y deportiva de la ciudad».

Fernando Romay, en una cita anterior del Circuito CaixaBank que tuvo lugar en Cáceres. / Jorge Valiente

Mientras, el presidente de honor de la Federación Extremeña de Baloncesto, Jesús Luis Blanco, destacó el carácter inclusivo del torneo. «Plasencia ha sido históricamente una ciudad de baloncesto y vuelve a demostrarlo con una participación altísima. El 40% de los equipos inscritos son femeninos y también habrá presencia de equipos mixtos y jugadores con discapacidad, lo que refleja la esencia inclusiva del 3x3», señaló Jesús Blanco. Además, agradeció el esfuerzo de los clubes locales, en especial del Ambroz Plasencia y el Miralvalle, que han jugado un papel fundamental en la captación de equipos y en la organización.

Por su parte, la concejala de Deportes, Igualdad y Diversidad de Plasencia, Isabel Blanco, subrayó que «para el ayuntamiento es un orgullo acoger una cita de estas características en un entorno maravilloso como la Torre Lucía, lugar que recuerda al baloncesto callejero de toda la vida. El baloncesto 3x3 tiene esa esencia del deporte de calle, donde solo se necesita un balón para disfrutar. Es una modalidad inclusiva, diversa y abierta a todas las edades». Además, aseguró que «la ciudad vivirá una gran jornada deportiva y familiar».

Con Fernando Romay

La actividad comenzará a las 9.00 horas con los primeros partidos y actividades en la cancha CaixaBank, que se extenderán hasta las 13.30. A las 12.30 se celebrará un acto institucional, en el que participarán tanto los jugadores como el público general, con la presencia del exjugador internacional Fernando Romay, embajador del circuito. La entrega de premios, prevista para las 16.00, pondrá el broche final a una jornada que promete ser un éxito rotundo.

Con una agenda llena de emoción y solidaridad, el Circuito CaixaBank 3x3 se consolida como un evento deportivo clave para la ciudad de Plasencia, que no solo celebra el baloncesto, sino que también refuerza su compromiso con la inclusión y el apoyo a las comunidades afectadas por los incendios forestales. Tras su paso por Plasencia, el circuito continuará su recorrido por Madrid, Tenerife y Valencia.