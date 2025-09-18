Césped extremeño para el regreso del Barça a Montjuic

Habrá césped extremeño en el inminente regreso del Barcelona a Montjuic ante la tardanza de las obras del Estadi Lluis Companys. La empresa Tapiz Verde, con sede en Toril (Cáceres) ya va a encargando de instalarlo en el recinto olímpico, al igual que ha hecho en el pasado en otros campos del prestigio del Santiago Bernabéu o el propio Camp Nou.

El Ayuntamiento de Barcelona todavía no ha recibido toda la documentación necesaria que se requiere para la vuelta a casa del equipo azulgrana.

Además, la Champions pide que haya un mínimo de aforo y ciertas zonas de la grada abiertas, así como de un margen de previsión más grande que la Liga por un tema de seguridad. En esta primera fase, la capacidad del estadio será de 27.000 espectadores, que ocuparán las dos primeras graderías de tribuna y gol sur y la competición exige que esté abierto también el lateral, algo que en este caso no sucedería.

Ante el PSG

Por eso, Montjuic se prepara para albergar el partido de la segunda jornada de la fase de grupos del torneo europeo, donde los de Hansi Flick se enfrentarán al PSG el próximo 1 de octubre. A falta de 13 días, en Montjuic se han empezado a retirar los paneles instalados sobre el terreno de juego para el concierto que ofreció Post Malone el pasado 12 de septiembre.

Si no hay ningún imponderable se empezarán a colocar los tepes de césped para que tengan tiempo de estar en unas mínimas condiciones para el encuentro contra el conjunto de Luis Enrique.

En la entidad barcelonista, aunque todavía nadie lo reconoce públicamente y el presidente insiste en apurar los plazos, prácticamente dan por imposible el regreso al Camp Nou en las próximas semanas. Por eso, ahora la gran incógnita es si la vuelta a Montjuic será provisional o, tal y como apuntan otras fuentes, ya será hasta el parón entre la primera y segunda fase de la Champions a finales del mes de enero.