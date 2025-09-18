Fútbol
Césped extremeño para el regreso del Barça a Montjuic
La empresa Tapiz Verde, con sede en Toril (Cáceres), se va a encargar de instalar los tepes que ya han triunfado en el Santiago Bernabéu y el propio Camp Nou
Joan Vehils
Habrá césped extremeño en el inminente regreso del Barcelona a Montjuic ante la tardanza de las obras del Estadi Lluis Companys. La empresa Tapiz Verde, con sede en Toril (Cáceres) ya va a encargando de instalarlo en el recinto olímpico, al igual que ha hecho en el pasado en otros campos del prestigio del Santiago Bernabéu o el propio Camp Nou.
El Ayuntamiento de Barcelona todavía no ha recibido toda la documentación necesaria que se requiere para la vuelta a casa del equipo azulgrana.
Además, la Champions pide que haya un mínimo de aforo y ciertas zonas de la grada abiertas, así como de un margen de previsión más grande que la Liga por un tema de seguridad. En esta primera fase, la capacidad del estadio será de 27.000 espectadores, que ocuparán las dos primeras graderías de tribuna y gol sur y la competición exige que esté abierto también el lateral, algo que en este caso no sucedería.
Ante el PSG
Por eso, Montjuic se prepara para albergar el partido de la segunda jornada de la fase de grupos del torneo europeo, donde los de Hansi Flick se enfrentarán al PSG el próximo 1 de octubre. A falta de 13 días, en Montjuic se han empezado a retirar los paneles instalados sobre el terreno de juego para el concierto que ofreció Post Malone el pasado 12 de septiembre.
Si no hay ningún imponderable se empezarán a colocar los tepes de césped para que tengan tiempo de estar en unas mínimas condiciones para el encuentro contra el conjunto de Luis Enrique.
En la entidad barcelonista, aunque todavía nadie lo reconoce públicamente y el presidente insiste en apurar los plazos, prácticamente dan por imposible el regreso al Camp Nou en las próximas semanas. Por eso, ahora la gran incógnita es si la vuelta a Montjuic será provisional o, tal y como apuntan otras fuentes, ya será hasta el parón entre la primera y segunda fase de la Champions a finales del mes de enero.
- Sobre la bandera palestina en el toro de Osborne de Mérida: 'No es patrimonio cultural y artístico de los pueblos de España
- Más de 100 evacuados en un incendio en el Provecaex de la carretera de Cáceres a Mérida: 'Hemos realizado un ataque directo
- El pueblo extremeño donde veranea Estopa y que cuenta con una calle en su nombre
- Singularu, la tienda que sobrevivió a la Dana, llega al centro comercial de Cáceres y ya busca empleados
- El emotivo pregón de fiestas que Fermín, el alcalde de Jarandilla de la Vera, no pudo pronunciar: 'Fue un día de muchas emociones
- Propietario de alojamientos turísticos: «No están cerrando apartamentos turísticos en Badajoz, están cerrando pisos ilegales»
- La pasarela peatonal y ciclista que es casi un puente y cambia Mérida
- Mosqueo de la afición del Cacereño