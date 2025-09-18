Cien deportistas compiten en el 23 Trofeo Diputación de Cáceres de karate

El Pabellón Polideportivo Multiusos de Villanueva de la Vera ya está preparado para acoger, este sábado a partir de las 16.30 horas, la 23 edición del Trofeo Diputación de Cáceres de Kárate, en el que participarán cien deportistas de seis selecciones autonómicas: Cantabria, Castilla La Mancha, Galicia, Madrid, Navarra y Extremadura, y que cuenta con un impulso nuevo al haber optado por categorías mayores, incluyendo sub-21, es decir, las categorías masculinas y femeninas cadete, junior y sub-21, lo que significa deportistas de edades comprendidas entre los 14 y los 20 años.

El diputado de Deportes, Pablo Miguel López, presentó este encuentro, acompañado del presidente de la Federación Extremeña de Kárate, Daniel Timón, y del alcalde y la concejala de Deportes de la localidad anfitriona, Daniel González e Irene Rodríguez.

Cartel del 23 Trofeo Diputación de Cáceres de Karate. / EP

Tal como ha indicado el diputado, esta modificación da una mayor vistosidad y un impulso al encuentro, de modo que se pueda comprobar el estado «de nuestros deportistas de cara al Campeonato de España cadete, junior y sub-21, que se disputará del 14 al 16 de noviembre, en Jaén». Algo que ha reiterado el presidente de la federación, y que ha recordado que, durante 23 años «han pasado por aquí las mejores selecciones territoriales, y este año habrá campeones de España, gente de la selección española, es decir, el nivel va a subir muchísimo, tanto en la modalidad de Kata como de Kumite».

Por su parte, tanto el alcalde como la concejala de Villanueva de la Vera han agradecido el apoyo, «no solo económico, sino humano, de la diputación, así como el vínculo que hemos establecido con la federación para poder vivir de cerca -ha apuntado el alcalde- el respeto que se inculca en el kárate, la competitividad con respeto».

La competición se desarrollará en formato por equipos, estableciéndose por sorteo dos grupos, para lo que se montarán dos tatamis en los que participarán las selecciones que resulten del sorteo previo, en formato de todos contra todos. El equipo ganador de cada tatami pasará a la Gran Final, y los segundo clasificados de cada tatami disputarán el tercer puesto.