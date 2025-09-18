David Barroso, eliminado en la semifinal de Tokio

El atleta extremeño David Barroso, natural de Zafra, fue eliminado este jueves en las semifinales de los 800 metros de los Mundiales de atletismo de Tokio, demostrando su entrega y calidad en una carrera de alto nivel. Finalizó sexto en su serie con un tiempo de 1:44.82, quedándose fuera de la final.

El irlandés Cian McPhillips (1:43.18) y el británico Max Burgin (1:43.37) se clasificaron para la final, en la que se metían los dos primeros. El plan inicial del zafrense no salió redondo, al quedarse de inicio rezagado del grupo de cabeza. «Es lo que no quería. Los demás han salido muy rápido y no he sabido reaccionar», afirmó, reconociendo que «tácticamente no ha sido mi mejor carrera», dijo.

Barroso expresó su balance de la temporada: «Ha sido una temporada increíble, mejor de lo que podía imaginar. Me hubiera gustado cerrar de otra forma, porque me sentía con mucha fuerza y grandes expectativas, pero tácticamente no fue mi mejor carrera. Esto me servirá para aprender y seguir creciendo de cara al futuro».

Por su parte, el cántabro Mohamed Attaoui sí se clasificó con autoridad para la final de los 800 metros. Attaoui, de 23 años, ganó su serie con un impresionante tiempo de 1:43.18, consolidándose como uno de los favoritos tras una temporada espectacular. Su actuación en Tokio llega tras un 2024 lleno de éxitos, incluyendo un subcampeonato europeo y victorias en la Liga Diamante en París y el Europeo de naciones en Madrid.

En su semifinal, Attaoui mostró su característico estilo táctico, corriendo desde atrás y remontando con confianza en la última vuelta. Superó al campeón olímpico de 2024, el keniano Emmanuel Wanyonyi (1:43.47).

Bronce en triple salto

Mientras, un año y medio después de romperse el tendón de Aquiles, la ya excampeona mundial Yulimar Rojas regresó a una gran cita con un meritorio bronce en triple (14,76) en un concurso en el que le faltó chispa. Ganó la cubana Leyanis Pérez-Hernández (14,94) y la dominiquesa Thea Lafond se llevó la plata con 14,89 n