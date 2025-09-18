Entregados los XXI Premios Espiga al Deporte

El Rocódromo Alberto Ginés de Cáceres ha acogido la vigesimoprimera edición de los Premios Espiga ‘Impulso de la Actividad Física y el Deporte’ 2025, galardones que entrega Caja Rural de Extremadura y cuyo máximo galardón ha sido para el atleta pacense David García Zurita, del Club Atletismo Badajoz, por su trayectoria y proyección en velocidad. García Zurita participó en los pasados Juegos Olímpicos de París en el relevo 4x400.

En cuanto al resto de galardones, Cáceres ha recogido el Premio Especial 'Gracias' por su reciente nombramiento como Ciudad Europea del Deporte 2026. La Asociación Española Contra el Cáncer de Badajoz ha recibido el Premio Espiga Deporte Inclusivo 2025 por su promoción del deporte inclusivo para pacientes y población general.

Entrega de los XXI Premios Espiga al Deporte / Carlos Gil

Además, el Gévora ha sido galardonado con el Premio Espiga Deporte Colectivo 2025 tras su histórica participación en la Copa del Rey, en la que se enfrentó al Betis. José Manuel Mora Mota, campeón del mundo de caza, ha recibido el Premio Espiga Deporte Individual 2025 por ser un referente en el deporte cinegético.