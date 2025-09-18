Patrick Lima y DJ Foreman: dos fichajes del Cáceres con hambre de ascenso

Presentación de campanillas en el Cáceres Patrimonio de la Humanidad. Después de tres partidos de pretemporada, el club verdinegro presentó oficialmente este jueves a dos de sus caras nuevas: Patrick Lima, internacional caboverdiano, y DJ Foreman, interior neoyorquino con pasaporte jamaicano. Dos perfiles distintos, pero con un punto en común: vienen con hambre de guerra, de pista y de ascenso.

La puesta de largo tuvo un escenario curioso: el hipermercado Carrefour de Cáceres, nuevo socio del club y padrino de esta presentación. Allí, entre carritos de la compra y con el presidente José Manuel Sánchez como maestro de ceremonias, se escucharon las primeras palabras de dos jugadores llamados a marcar el paso de la temporada. «Patrick es un fichaje extraordinario, muy completo, trabajador, internacional con Cabo Verde. Y DJ es un interior duro, que puede jugar de cuatro y de cinco, y que nos va a dar muchísimo», resumió el dirigente, que no dudó en lanzarles un cariñoso «welcome» en mitad del acto.

Los jugadores y el presidente del Cáceres junto a un representante de Carrefour Cáceres. / JJT

Patrick, que se maneja en español con acento portugués, no se esconde: «Es un placer estar aquí. Desde que llegué estoy disfrutando mucho y creo que va a ser una temporada muy buena. Vamos a por todas». El escolta-alero sabe que la adaptación no es fácil: «Han sido semanas duras, muchos entrenos. Tengo que currar mucho, lo he visto, pero lo voy a hacer». Al preguntarle por el objetivo, no titubea: «Yo he venido aquí a ascender. No estoy en un club top como este para otra cosa. Cada partido es como una final y yo juego a dejármelo todo en la pista».

Un toque de veteranía

El otro protagonista, DJ Foreman, se mostró igual de ilusionado. A sus 29 años, asume el papel de veterano en un vestuario joven: «Me siento cómodo y feliz de estar aquí. Mi objetivo es ayudar al equipo, crecer cada día y ser ese referente que pueda guiar a los más jóvenes». Sobre las primeras diferencias que ha notado en el baloncesto español, apunta con naturalidad: «Aquí, si cometes un error, te castigan. La inteligencia del juego es muy alta. Eso te obliga a estar siempre alerta».

DJ Foreman y Patrick Lima con un aficionado en el Carrefour Cáceres. / JJT

El norteamericano también tiene clara la misión: «El entrenador me pide ser importante en ataque y duro en defensa. Y yo vengo a eso, a aportar en las dos partes del juego. El objetivo del club es claro: ascender. Y yo estoy aquí para pelear por eso».

Con estas cartas de presentación, el Cáceres refuerza su apuesta por una plantilla cargada de ilusión, trabajo y carácter. Patrick Lima y DJ Foreman ya han dejado claro que no han venido de paseo: vienen a darlo todo. Y la grada del Multiusos lo agradecerá.

