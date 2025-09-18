El sueño copero del Coria llega a su fin en Toledo

El sueño de medirse a un equipo de Primera División esta temporada en la Copa del Rey se ha esfumado para el Coria. El conjunto celeste perdió este miércoles por la mínima en los octavos de final de la Copa Federación ante el Toledo (1-0).

El único tanto del partido llegó en la recta final del encuentro, cuando todo hacía pensar que la eliminatoria se iría a la prórroga. Pero en el 84 un agarrón en el área sobre Molina, jugador del Toledo, fue señalado por el colegiado. Penalti que el mismo futbolista fue encargado de lanzar. Lo adivinó Alonso, el meta celeste, pero no fue capaz de detener el balón.

El Coria, que había tenido una ocasión muy clara en los últimos minutos del primer tiempo con una jugada por la derecha que acabó con un remate alto de Juanjo Chavalés, apretó en la recta final, pero no fue capaz de superar a un Toledo que se parapetó bien para defender su renta mínima.

Había sido mejor durante el partido el Toledo, que a pesar de ser de Tercera Federación tiró de factor campo para hacerse con el control del balón y acosar al Coria, que se espabiló en el último tramo de la primera parte, pero que tras el paso por los vestuarios volvió a recular y dedicarse principalmente a defender.

Esta derrota termina con el periplo del Coria en la Copa Federación. Ahora toca centrarse cien por cien en la liga de Segunda Federación y el domingo toca visita al Conquense en la tercera jornada.

